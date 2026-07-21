Η Γαλλία απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών – Πώς θα επιτυγχάνεται η επαλήθευση των χρηστών

Takeaways by to pontiki AI Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 15 ετών με στόχο την προστασία της ψυχικής τους υγείας.

Οι νέοι λογαριασμοί θα υπόκεινται σε έλεγχο ηλικίας από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η απαγόρευση για τους υφιστάμενους χρήστες θα ισχύσει από το 2027.

Οι πλατφόρμες φέρουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών, αν και ορισμένοι βουλευτές εξέφρασαν επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα των τεχνικών μηχανισμών.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επίσης την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων στα λύκεια, υιοθετώντας πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη σε δημοτικά και γυμνάσια.

Παρά την έγκριση, πολιτικές ομάδες άσκησαν κριτική για την ταχύτητα εφαρμογής του νόμου και τις πιθανές επιπτώσεις στην ανωνυμία των χρηστών στο διαδίκτυο.

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Το γαλλικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε νέους κάτω των 15 ετών, ένα μέτρο που ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν θέλει να εφαρμοστεί ήδη από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, τον Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων.

Το νομοσχέδιο πέρασε από τη Γερουσία με ψήφους 243 υπέρ έναντι 2 κατά. Αναμένεται ότι θα εγκριθεί και στην Εθνοσυνέλευση, την Κάτω Βουλή, αργότερα σήμερα.

Ο Γάλλος πρόεδρος προωθούσε ο ίδιος τη μεταρρύθμιση αυτή, πιέζοντας ώστε να εγκριθεί πριν από τη λήξη της θητείας του και τις προεδρικές εκλογές του 2027.

«Εμείς οι Γάλλοι θα πρέπει όλοι μας να αποδεικνύουμε την ηλικία μας επί τέσσερις μήνες. Εάν είμαστε κάτω των 15 ετών, ο λογαριασμός (στην πλατφόρμα) θα κλείνει», εξήγησε στους δημοσιογράφους η υπουργός Ψηφιακών Μέσων Αν Λε Ενάνφ.

Το 2027 θα τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση για τους υφιστάμενους λογαριασμούς

Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ πολύ γρήγορα: από την 1η Σεπτεμβρίου για τους νέους λογαριασμούς. Για τους ήδη υφιστάμενους η απαγόρευση θα εφαρμοστεί αφού λήξει το χρονικό περιθώριο επαλήθευσης, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2027.

Πολλοί βουλευτές αμφιβάλλουν ότι είναι εφικτό να εφαρμοστεί τόσο γρήγορα η απαγόρευση, όμως η υπουργός επέμεινε ότι το μέτρο θα λειτουργήσει.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι θα απαγορευτούν τα κινητά τηλέφωνα στα λύκεια, όπως ισχύει ήδη στα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια. Ο εσωτερικός κανονισμός του κάθε σχολείου θα μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις.

Πώς θα γίνεται η επαλήθευση της ηλικίας

Δεν προβλέπεται κάποια κύρωση για τους ανηλίκους ή τους γονείς τους, αλλά επαφίεται στις πλατφόρμες να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Απρίλιο μια πανευρωπαϊκή εφαρμογή επαλήθευσης της ηλικίας, ενώ έχουν αναπτυχθεί και λύσεις από τον ιδιωτικό τομέα.

Ο Σοσιαλιστής βουλευτής Αρτίρ Ντελαπόρτ έκανε ωστόσο λόγο για «αοριστία στους μηχανισμούς επαλήθευσης της ηλικίας» για έναν νόμο που θα εφαρμοστεί «βιαστικά» και είπε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του πιθανότατα θα προσφύγει στο Συνταγματικό Συμβούλιο.

Η Ανυπότακτη Γαλλία από την πλευρά της επέκρινε έναν νόμο που «βάζει τέλος στην ανωνυμία στο Ίντερνετ».

Μια γνωμοδότηση της Εθνικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας (Anses) έκρουσε σαφώς τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή που συνιστούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη ψυχική υγεία των εφήβων, επισήμανε η εισηγήτρια του νομοσχεδίου Λορ Μιλέρ, του προεδρικού κόμματος Renaissance. Σημείωσε ότι προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις από την απαγόρευση, που αφορούν για παράδειγμα «τις διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες» και «τα ψηφιακά έργα εκπαιδευτικού χαρακτήρα».

Όσον αφορά το YouTube και το WhatsApp, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως, η Μιλέρ διευκρίνισε ότι και αυτές οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών, μόνο για το τμήμα τους που προσομοιάζει με ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης (κανάλια κοινής χρήσης, σχόλια κλπ). Η απλή παρακολούθηση βίντεο ή η προσωπική ανταλλαγή μηνυμάτων δεν θα επηρεάζονται από την απαγόρευση.

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