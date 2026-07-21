Στη γραμμή Στάρμερ ο Μπέρναμ: «Ναι» στη χρήση βρετανικών βάσεων από τις ΗΠΑ για πλήγματα κατά του Ιράν

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Τη στρατηγική που είχε χαράξει ο προκάτοχός του, Κιρ Στάρμερ, φαίνεται να συνεχίζει ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, εγκρίνοντας τη χρήση βρετανικών στρατιωτικών βάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.
Η απόφαση αφορά τα αμερικανικά «αμυντικά πλήγματα», όπως τα χαρακτηρίζει το Λονδίνο, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, ο Κιρ Στάρμερ είχε συγκαλέσει την Παρασκευή σύσκεψη με τη συμμετοχή κορυφαίων υπουργών και κυβερνητικών αξιωματούχων, προκειμένου να εξεταστεί η στάση της Βρετανίας μετά την επανέναρξη των αμερικανικών επιχειρήσεων στις αρχές του μήνα.
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph την Τρίτη, 21/7, ο Ντόναλντ Τραμπ ασκούσε πιέσεις ώστε η νέα βρετανική κυβέρνηση να διατηρήσει την πρόσβαση των αμερικανικών δυνάμεων στις βάσεις της RAF στο Φέρφορντ, αλλά και στο Ντιέγκο Γκαρσία, καθώς η Ουάσινγκτον διευρύνει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί την πρώτη σημαντική «δοκιμασία» για την κυβέρνηση Μπέρναμ στις σχέσεις της με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον Κιρ Στάρμερ, ο οποίος υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του τη Δευτέρα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός είχε αρχικά αρνηθεί να επιτρέψει τη χρήση της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία για επιθέσεις αμερικανικών βομβαρδιστικών B-2 κατά του Ιράν.
Η συγκεκριμένη βάση, που βρίσκεται στα νησιά Τσάγκος, θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις.
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