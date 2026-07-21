Χάος στο «Ελ. Βενιζέλος»: Πτήσεις με αναμονές άνω της μίας ώρας και ντόμινο καθυστερήσεων

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Σοβαρά προβλήματα στη ροή των πτήσεων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με τις καθυστερήσεις να επηρεάζουν διαδοχικά αφίξεις και αναχωρήσεις. Χιλιάδες επιβάτες παραμένουν στους χώρους αναμονής περιμένοντας τις πτήσεις τους, ενώ η αυξημένη κίνηση έχει προκαλέσει αναστάτωση ακόμη και έξω από τον διεθνή αερολιμένα, καθώς δυσχεραίνεται η παραλαβή των ταξιδιωτών.

Η εικόνα των τελευταίων ωρών αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Από τις 18:00 έως τις 19:00 του απογεύματος της Τρίτης, 21/7, μόλις επτά από τις 24 πτήσεις που έφτασαν στο «Ελ. Βενιζέλος» προσγειώθηκαν στην προγραμματισμένη ώρα τους, ενώ οι υπόλοιπες 17 παρουσίασαν καθυστερήσεις που κυμάνθηκαν από λίγα λεπτά έως και περισσότερο από μία ώρα.

Την ίδια ώρα, το πρόβλημα επηρέασε και τις αναχωρήσεις, καθώς και οι 15 πτήσεις που αναχώρησαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν με καθυστέρηση. Αντίστοιχη ήταν η κατάσταση και μεταξύ 19:00 και 20:00, όταν όλες οι 21 προγραμματισμένες αναχωρήσεις πραγματοποιήθηκαν αργότερα από την αρχική ώρα, ενώ από τις 23 αφίξεις οι 18 σημείωσαν καθυστέρηση.

Παρόμοια εικόνα διαμορφώθηκε και στο επόμενο χρονικό διάστημα, από τις 20:00 έως τις 21:00, με τις καθυστερήσεις να συνεχίζουν να συσσωρεύονται.

Το πρόβλημα εντείνεται όσο περνούν οι ώρες, καθώς οι καθυστερήσεις μιας πτήσης μεταφέρονται στα επόμενα δρομολόγια του ίδιου αεροσκάφους. Έτσι, μια μικρή απόκλιση στην έναρξη της ημέρας μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική καθυστέρηση αρκετών ωρών μέχρι το βράδυ.

Οι αιτίες των καθυστερήσεων και η εικόνα που δίνει ο Eurocontrol

Την ίδια στιγμή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σύγκριση με πέρυσι. Ειδικά για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, στη χώρα μας αντιστοιχεί στο 13% του συνόλου των καθυστερήσεων, με το 9% να συνδέεται με το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% με το Κέντρο «Μακεδονία».

Ο Eurocontrol αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος στους περιορισμούς χωρητικότητας και στη στελέχωση, ενώ μικρότερη επιβάρυνση προκαλούν οι αυξημένες ροές αεροσκαφών στον ελληνικό εναέριο χώρο εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. «Ως αποτέλεσμα, οι καθυστερήσεις εν πτήσει στην Ελλάδα είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025», επισημαίνεται σχετικά.

Η πίεση στο σύστημα αερομεταφορών αποτυπώνεται και στα ρεκόρ κίνησης. Το Σάββατο, 18/7, ο ελληνικός εναέριος χώρος κατέγραψε νέο ρεκόρ, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των 4.944 πτήσεων, το οποίο είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024. Παράλληλα, το ρεκόρ του Αυγούστου 2025, με 4.916 πτήσεις, είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026, όταν καταγράφηκαν 4.925 πτήσεις.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, αλλά και έως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.

Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό της με 45 νέους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, μία κρίσιμη θέση για τη λειτουργία των αερομεταφορών και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας.

Οι νέοι ελεγκτές προέρχονται από τη δεξαμενή επιτυχόντων της προκήρυξης 2Γ/2024 του ΑΣΕΠ και επιλέχθηκαν μέσω του προγράμματος FEAST του Eurocontrol, μιας διαδικασίας που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για την επιλογή ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Με την ίδια διαδικασία είχαν ήδη διοριστεί τον Οκτώβριο του 2025 οι πρώτοι 80 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

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