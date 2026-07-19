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19.07.2026 17:35

ΥΠΑ: Ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας κίνησης πτήσεων στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο

19.07.2026 17:35
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Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον Ελληνικό Εναέριο Χώρο το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026, με το προσωπικό Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) να διαχειρίζεται συνολικά 5.082 πτήσεις.

Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο υψηλότερο ημερήσιο σύνολο των 4.944 πτήσεων, που είχε καταγραφεί στις 10 Αυγούστου 2024. Οι ΕΕΚ διαχειρίστηκαν το σύνολο της εναέριας κυκλοφορίας, τηρώντας τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας, σύμφωνα με τους σχετικούς εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες.

Σημειώνεται ότι το ρεκόρ του Αυγούστου 2025 (4.916 πτήσεις) είχε ήδη ξεπεραστεί από τις 4 Ιουλίου 2026, με 4.925 πτήσεις.

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία προγραμματισμού πτήσεων, η αυξητική τάση αναμένεται να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου 2026, έως και τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου 2026.

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