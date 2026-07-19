Καύσωνας: Στον «φούρνο» μέχρι την Τετάρτη – Αύριο και μεθαύριο οι υψηλότερες θερμοκρασίες, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Takeaways by to pontiki AI Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε υπό την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ενόψει του επικείμενου κύματος καύσωνα που αναμένεται από αύριο.

Οι θερμοκρασίες σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας προβλέπεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της Δευτέρας και της Τρίτης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις θερμές ώρες την έκθεση στον ήλιο και να περιορίσουν τις εξωτερικές εργασίες.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απευθύνει έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων θερμοπληξίας, οι πολίτες πρέπει να μεταφέρουν το άτομο σε δροσερό χώρο, να μειώσουν τη θερμοκρασία του σώματός του και να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ.

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Συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, από αύριο, Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το θερμό κύμα να διατηρείται έως και την Τετάρτη.

Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα καταγραφούν Δευτέρα και Τρίτη, όπου σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές ο υδράργυρος θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα:

-Στη Θεσσαλία η θερμοκρασία θα φτάσει τη Δευτέρα τους 39 με 40 βαθμούς, ενώ την Τρίτη θα αγγίξει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

-Στη Στερεά Ελλάδα οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν: τη Δευτέρα τους 38 με 40 βαθμούς, με την Άμφισσα να ενδέχεται να φτάσει τοπικά τους 42. Την Τρίτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς, ενώ την Τετάρτη η θερμοκρασίες θα φτάσει τους 38, τοπικά 39 με 40 βαθμούς.

-Στη Δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία θα φτάσει: τη Δευτέρα τους 39 με 40 βαθμούς, τοπικά έως 41. Την Τρίτη στο Αγρίνιο είναι πιθανό να φτάσει τους 41 και κατά τόπους ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει τους 37 με 39 βαθμούς.

-Στην Κεντρική Μακεδονία η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Τετάρτη θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς.

-Στην Ήπειρο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη.

-Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη, ενώ την Τετάρτη θα φτάσει στους 37 βαθμούς, με πιθανότητα τοπικά τους 38 με 39.

Σταδιακή αποχώρηση από Τετάρτη

Την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών στη Βόρεια Ελλάδα και την Πέμπτη σε όλη τη χώρα.

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος που αναμένονται οι υψηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον απευθύνεται σύσταση στους πολίτες να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να φροντίζουν για την επαρκή ενυδάτωσή τους και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στις εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, αποφεύγοντας την εκτέλεση θερμών εργασιών στην ύπαιθρο. Ιδιαίτερη μέριμνα συνιστάται για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, καθώς και για όσους εργάζονται ή εκτελούν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ώστε να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τις υψηλές θερμοκρασίες.

Προσοχή σε ηλικιωμένους, παιδιά και άτομα με χρόνια νοσήματα

Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή ακόμη και θερμοπληξία, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, όπως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά και ηρεμιστικά, καθώς ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του.

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Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι «ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής.

«Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συστάσεις για την προστασία από τον καύσωνα

Ο ΙΣΑ συστήνει:

Παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και παραμονής σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας, από τις 11:00 έως τις 17:00

Συχνή ενυδάτωση με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας το αλκοόλ, την καφεΐνη και τα βαριά γεύματα

Επιλογή ελαφρών, ανοιχτόχρωμων και φαρδιών ρούχων, καθώς και χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου

Χλιαρά ντους και χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών

Ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και ασθενείς, ώστε να παραμένουν επαρκώς δροσεροί και ενυδατωμένοι

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης όχι μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές ώρες, όταν η θερμοκρασία δεν υποχωρεί κάτω από τους 32 βαθμούς

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Τα βασικά συμπτώματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση είναι:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Κόκκινο, ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο δέρμα

Γρήγοροι και δυνατοί παλμοί

Έντονος πονοκέφαλος

Ζαλάδα και αποπροσανατολισμός

Ναυτία

Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης

Πιθανή απώλεια συνείδησης

Σε περίπτωση θερμοπληξίας, συνιστάται η άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό και σκιερό σημείο, η μείωση της θερμοκρασίας του σώματος με δροσερό νερό ή υγρά πανιά και η άμεση κλήση του ΕΚΑΒ. Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να δοθεί στο άτομο τίποτα να πιει σε περίπτωση σοβαρής θερμοπληξίας.

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