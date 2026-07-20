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Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές από τα Καλάβρυτα: Σχέδιο αναγέννησης της Υπαίθρου με δικαίωμα στην παραμονή και την επιστροφή

Σάκης Αρναούτογλου: «Δικαίωμα να Μένεις, αλλά και Δικαίωμα να Επιστρέψεις – Να ξαναδώσουμε ζωή, παραγωγή και προοπτική στην Ελληνική Περιφέρεια»

Με ένα ισχυρό μήνυμα για την αναγέννηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής υπαίθρου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026, στα Καλάβρυτα, η εκδήλωση με θέμα:

«Η Ύπαιθρος του Αύριο: Να μένεις, να παράγεις και να ζεις στον τόπο σου»

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη να μετατραπεί το ευρωπαϊκό «Δικαίωμα να Μένεις» σε συγκεκριμένη πολιτική για την εργασία, το εισόδημα, τη στέγαση, την υγεία, την παιδεία, τις μεταφορές και τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και να συμπληρωθεί από ένα νέο, ουσιαστικό «Δικαίωμα να Επιστρέψεις» για όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν ξανά στην περιφέρεια και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής Σάκης Αρναούτογλου, εκ μέρους της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής Αχαΐας Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος.

Στη συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων, ενώ τοποθετήθηκαν πολίτες και εκπρόσωποι της περιφέρειας μέσα από έναν ανοιχτό και ουσιαστικό διάλογο.

Σάκης Αρναούτογλου: «Δικαίωμα να Μένεις και Δικαίωμα να Επιστρέψεις – Η Περιφέρεια χρειάζεται πολιτικές που κρατούν και φέρνουν πίσω τους ανθρώπους της»

Στην παρέμβασή του, ο Σάκης Αρναούτογλου υπογράμμισε ότι από την πρώτη ημέρα της θητείας του επέλεξε να λειτουργεί ως ευρωβουλευτής της Ελληνικής περιφέρειας, μεταφέροντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη φωνή των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, των μικρών επιχειρήσεων, των ορεινών Δήμων και των νησιωτικών κοινοτήτων.

Αναφέρθηκε στις τροπολογίες που έχει καταθέσει για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, με στόχο τη στήριξη των μικρών και μεσαίων παραγωγών, τις δίκαιες τιμές, τις ταχύτερες πληρωμές, την προστασία από το αυξημένο κόστος παραγωγής και τον αθέμιτο ανταγωνισμό εισαγόμενων προϊόντων.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι πόροι της Πολιτικής Συνοχής πρέπει να κατευθύνονται στις Περιφέρειες, στους Δήμους και στις τοπικές κοινωνίες και όχι να συγκεντρώνονται σε κεντρικούς μηχανισμούς που αγνοούν τις διαφορετικές ανάγκες των ορεινών, νησιωτικών και αγροτικών περιοχών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Άλλες ανάγκες έχουν τα Καλάβρυτα, άλλες ένα μικρό νησί, άλλες ένας ορεινός Δήμος και άλλες ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Δεν μπορεί η ίδια πολιτική να εφαρμόζεται παντού με τον ίδιο τρόπο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην τροπολογία που κατέθεσε για την κατάργηση των ηλικιακών αποκλεισμών εις βάρος των νεοεισερχόμενων αγροτών:

«Ποιο μήνυμα στέλνουμε σε έναν άνθρωπο 45 ή 50 ετών; Ότι είναι αρκετά νέος για να εργάζεται μέχρι τα 67, να πληρώνει φόρους και εισφορές, αλλά αρκετά μεγάλος για να γίνει αγρότης και να επενδύσει στη γη του; Αυτό δεν είναι πολιτική ανανέωσης. Είναι πολιτική αποκλεισμού».

Ο Σάκης Αρναούτογλου πρότεινε το «Right to Return» να αποτελέσει ευρωπαϊκή πολιτική, με πρόσβαση σε γη και χρηματοδότηση, κίνητρα πρώτης εγκατάστασης, στήριξη της στέγασης, κατάρτιση και απλούστερες διαδικασίες.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, τόνισε:

«Από τα Καλάβρυτα στέλνουμε ένα καθαρό πολιτικό μήνυμα: η ύπαιθρος δεν είναι το παρελθόν της Ελλάδας και της Ευρώπης. Είναι το μέλλον τους. Και αυτό το μέλλον πρέπει να χτιστεί με τους ανθρώπους της περιφέρειας, με ισχυρούς Δήμους, με πόρους που φτάνουν στον τόπο όπου παράγεται ο πλούτος και με το Δικαίωμα να Μένεις, αλλά και το Δικαίωμα να Επιστρέψεις».

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