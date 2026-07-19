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19.07.2026 14:39

Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά Μητσοτάκη: «Τα κλεμμένα να επιστραφούν μέχρι το τελευταίο ευρώ»

19.07.2026 14:39
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Έντονη κριτική άσκησε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιάζοντας κυρίως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το κράτος δικαίου, την οικονομία και τη λειτουργία του κράτους.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέσω του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει ως «success story» τις επιδόσεις της κυβέρνησης στην οικονομία και την υγεία, ενώ στην πραγματικότητα οι ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος αφορούν ελάχιστους και τα δημόσια νοσοκομεία της περιφέρειας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι αγνοεί τα ευρήματα της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, κάνοντας λόγο για «χαμηλό αριθμό διώξεων και τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς». Ο κ. Τσουκαλάς χαρακτήρισε «ντροπή» τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαυλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά».

Το ΚΚΕ συνέστησε στον πρωθυπουργό, αντί να «κουνάει το δάχτυλο» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να επιστρέψει «τα κλεμμένα, μέχρι το τελευταίο ευρώ» στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές αγρότες. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι κυβερνητικοί πανηγυρισμοί για έργα και υποδομές διαψεύδονται από τραγωδίες όπως τα Τέμπη, η Βιολάντα και ο Ασπρόπυργος, τονίζοντας πως ως «μεγάλη εκκρεμότητα» παραμένουν τα έργα που προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

«H κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη «κομματάρχη παλαιού τύπου» που παρουσιάζει «εκθέσεις ιδεών για το παραχθέν έργο», υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως πολέμιος ενός «βαθέος κράτους» το οποίο ο ίδιος δημιούργησε και διοικεί. Αναφέρθηκε, επίσης, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις υποκλοπές, στα Τέμπη, στην ακρίβεια και στην κατάσταση του κράτους δικαίου, σημειώνοντας πως «η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή».

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