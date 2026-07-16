ΟΠΕΚΕΠΕ gate: Διώξεις σε Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο, Σενετάκη και πρώην στελέχη του οργανισμού από την Ευρωπαϊκή εισαγγελία

Takeaways by to pontiki AI Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε 22 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών και πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, για απάτη σε αγροτικά κονδύλια.

Οι έρευνες αποκάλυψαν παράνομες παρεμβάσεις σε ελεγκτικές διαδικασίες και αλλοίωση δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση των γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Βουλή ήρε τη βουλευτική ασυλία 11 μελών της, ενώ οι υποθέσεις για επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτές τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης στοιχείων.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για απιστία, ηθική αυτουργία και απάτη, με πιθανές ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη σε περίπτωση καταδίκης τους.

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Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα απήγγειλε κατηγορίες σε 22 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές, πρώην ανώτατους δημόσιους λειτουργούς και πολιτικά στελέχη, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα απάτης που αφορά αγροτικά κονδύλια μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης επαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει πως η Βουλή έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της βουλευτικής ασυλίας 11 εν ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η EPPO να συνεχίσει τις έρευνές της σχετικά με πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, αναζητώντας τόσο ενοχοποιητικά όσο και αθωωτικά στοιχεία.

Οι έρευνες αποκάλυψαν κοινά πρότυπα διαφθοράς στη διαχείριση των γεωργικών κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Τα αποδεικτικά στοιχεία, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή εισαγγελία, καταδεικνύουν, μεταξύ άλλων, παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές τροποποιήσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση των υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομες παρεμβάσεις σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και αλλοίωση των ευρημάτων των ελέγχων, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις.

Ποιοι είναι κατηγορούμενοι και τα αδικήματα

Σε σχέση με τις συγκεκριμένες έρευνες, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά πράξεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2021, η EPPO απαγγέλλει κατηγορίες:

στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για πέντε πράξεις απιστίας,

για πέντε πράξεις απιστίας, στον πρώην γενικό διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων για δύο πράξεις απιστίας,

και σε δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ για απιστία και παράνομη διαχείριση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται επίσης τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές: οι τρεις κατηγορούνται για ηθική αυτουργία σε απιστία, ενώ ο τέταρτος για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ένας από τους βουλευτές κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Οι εν ενεργεία βουλευτές που διώκονται είναι οι Κατερίνα Παπακώστα, Μάξιμος Σενετάκης, Κώστας Σκρέκας και Χρήστος Μπουκώρος.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν υπάλληλο του πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, συνεργάτη πρώην υπουργού, κτηνίατρο δημόσιο λειτουργό και αρκετούς δικαιούχους των επιδοτήσεων. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα, όπως απάτη σχετικά με επιδοτήσεις, απόπειρα απάτης μέσω υπολογιστή, ψευδή βεβαίωση σε δημόσια έγγραφα, ενώ ορισμένοι κατηγορούνται και για τις αντίστοιχες μορφές ηθικής αυτουργίας σε αδικήματα που αποδίδονται στους ανώτερους δημόσιους λειτουργούς.

Εφόσον κριθούν ένοχοι, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως πέντε έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα.

Στο αρχείο υποθέσεις για 7 εν ενεργεία βουλευτές και δύο πρώην

Οι κατηγορίες σε βάρος επτά ακόμη εν ενεργεία βουλευτών, καθώς και δύο πρώην βουλευτών, τέθηκαν στο αρχείο, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που να δικαιολογούν την άσκηση ποινικής δίωξης. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία εξετάστηκαν αντικειμενικά και αμερόληπτα, με ίση προσοχή τόσο στα ενοχοποιητικά όσο και στα αθωωτικά δεδομένα.

Οι βουλευτές που η υπόθεσή τους μπήκε στο αρχείο, είναι οι Κώστας Τσιάρας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Λάκης Βασιλειάδης, Νότης Μηταράκης, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Δημήτρης Βαρτζόπουλος και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Για τα υπόλοιπα πρόσωπα που εξακολουθούν να ερευνώνται, μεταξύ των οποίων και τρεις πρώην βουλευτές, οι διαδικασίες συνεχίζονται.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη και άλλες έρευνες σχετικά με φερόμενες πράξεις που τελέστηκαν σε διαφορετικά έτη.

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