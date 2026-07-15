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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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15.07.2026 20:18

Στην Ευρωβουλή έθεσε το πρόβλημα με τον λαγοκέφαλο ο Σάκης Αρναούτογλου

15.07.2026 20:18
sakis arnaoutoglou epitropi 2026

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Με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, το ζήτημα της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του λαγοκέφαλου βρέθηκε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανοίγοντας για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή συζήτηση για ένα πρόβλημα που εξελίσσεται σε σοβαρή περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική απειλή για τη Μεσόγειο.

Είχε προηγηθεί η παρέμβασή του προς τον Ιρλανδό Υπουργό Γεωργίας και Θαλάσσιας Πολιτικής Martin Heydon, κατά την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ιρλανδικής Προεδρίας, όπου επέκρινε το γεγονός ότι η Μεσόγειος απουσίαζε σχεδόν ολοκληρωτικά από τις προτεραιότητες της Προεδρίας για την ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική.

Ο Σάκης Αρναούτογλου τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να σχεδιάζει πολιτικές με επίκεντρο μόνο τον Βόρειο Ατλαντικό, όταν στη Μεσόγειο οι παράκτιοι αλιείς βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, της εξάπλωσης ξενικών ειδών και της παράνομης αλιείας από τρίτες χώρες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον λαγοκέφαλο, επισημαίνοντας ότι καταστρέφει αλιευτικά εργαλεία, προκαλεί μεγάλες απώλειες εισοδήματος, απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για τους λουόμενους, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα τοξικό είδος.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην Ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα αποζημιώσεων περιορίζεται αποκλειστικά στην Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, την ώρα που ο λαγοκέφαλος έχει ήδη εξαπλωθεί σχεδόν σε ολόκληρο το Αιγαίο και πλέον εμφανίζεται και σε περιοχές του Ιονίου.

«Δεν μπορεί δύο αλιείς που υφίστανται την ίδια ακριβώς ζημιά να αντιμετωπίζονται διαφορετικά μόνο και μόνο επειδή δραστηριοποιούνται σε διαφορετική Περιφέρεια», υπογράμμισε, καλώντας την Κυβέρνηση να σταματήσει τις αποσπασματικές πολιτικές και να καλύψει το σύνολο των πληγέντων αλιέων.

Στην ειδική συζήτηση που ακολούθησε, ο Έλληνας ευρωβουλευτής παρουσίασε τέσσερις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές προτάσεις:

  • επέκταση των προγραμμάτων στοχευμένης αλίευσης σε όλες τις περιοχές όπου έχει εξαπλωθεί ο λαγοκέφαλος,
  • αποζημιώσεις για τις ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και την απώλεια εισοδήματος,
  • δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανθεκτικότητας της Αλιείας για ζημιές από ξενικά είδη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
  • χρηματοδότηση έρευνας ώστε η βιομάζα του λαγοκέφαλου να μπορεί να αξιοποιηθεί με ασφάλεια σε φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές και άλλες καινοτόμες εφαρμογές.

Παράλληλα, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει πώς θα αξιολογηθεί το νέο Ελληνικό πρόγραμμα των 1,5 εκατ. ευρώ για τον λαγοκέφαλο και αν, σε περίπτωση που αποδώσει, θα επεκταθεί ώστε να μην αφήνει εκτός τις δεκάδες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν πλέον το ίδιο πρόβλημα.

Υπενθύμισε ακόμη ότι στην Κρήτη επιστημονική έρευνα έχει καταγράψει μέση οικονομική ζημιά που ξεπερνά τις 6.300 ευρώ ανά αλιευτικό σκάφος ετησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο του ετήσιου εισοδήματος ενός παράκτιου αλιέα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Ο λαγοκέφαλος δεν αναγνωρίζει σύνορα, ούτε διοικητικές Περιφέρειες. Εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, καταστρέφει αλιευτικά εργαλεία, αφαιρεί εισόδημα από τους αλιείς, απειλεί τη θαλάσσια βιοποικιλότητα και δημιουργεί κινδύνους ακόμη και για τους λουόμενους.

Γι’ αυτό η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Χρειάζεται μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική, με χρηματοδότηση, αποζημιώσεις και άμεση στήριξη των ανθρώπων της θάλασσας.

Την ίδια στιγμή, όμως, η Ελληνική κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί αντιμετωπίζει τους αλιείς με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν είναι δυνατόν να αποζημιώνονται μόνο όσοι δραστηριοποιούνται σε δύο Περιφέρειες, όταν ο λαγοκέφαλος έχει ήδη εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο το Αιγαίο και σε περιοχές του Ιονίου.

Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθάρισε ότι ο σχεδιασμός του Ελληνικού προγράμματος και οι αποφάσεις για το ποιες περιοχές αποζημιώνονται ανήκουν στις Ελληνικές αρχές. Επομένως, η Κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει άμεσα αυτή την αδικία και να επεκτείνει το πρόγραμμα σε όλες τις περιοχές που πλήττονται από τον λαγοκέφαλο.

Δεν υπάρχουν αλιείς δύο ταχυτήτων και πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Όποιος υφίσταται την ίδια ζημιά, δικαιούται την ίδια στήριξη. Η Μεσόγειος δεν μπορεί να περιμένει άλλο και η Ευρώπη δεν μπορεί να παρακολουθεί αδρανής. Ήρθε η ώρα για αποφάσεις με ίση μεταχείριση, κοινή ευρωπαϊκή δράση και πραγματική προστασία της αλιείας μας.»

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