Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

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Το SUP έχει αναδειχθεί σε μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες του καλοκαιριού, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι η νομοθεσία προβλέπει κανόνες ασφαλείας.
Νεαρός στη Λήμνο την «πάτησε», καθώς Λιμενικοί που διέκριναν ότι δεν φορούσε σωσίβιο ενώ βρισκόταν πάνω στη σανίδα, του «έκοψαν» πρόστιμο 250 ευρώ.
Απαγορεύεται:
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