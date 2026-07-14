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ΕΛΛΑΔΑ

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14.07.2026 19:43

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

14.07.2026 19:43
sup

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Το SUP έχει αναδειχθεί σε μία από τις αγαπημένες δραστηριότητες του καλοκαιριού, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι η νομοθεσία προβλέπει κανόνες ασφαλείας. 

Νεαρός στη Λήμνο την «πάτησε», καθώς Λιμενικοί που διέκριναν ότι δεν φορούσε σωσίβιο ενώ βρισκόταν πάνω στη σανίδα, του «έκοψαν» πρόστιμο 250 ευρώ. 

@maryvonnetr

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♬ πρωτότυπος ήχος – 🧿Ευγενία👑

Τι ορίζει η νομοθεσία

Απαγορεύεται:

  • Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση, καθώς και από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκατεσσάρων (14) ετών.
  • Η κυκλοφορία του σε απόσταση μεγαλύτερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από την ακτογραμμή.
  • Η κυκλοφορία του όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς επίσης πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.
  • Η κυκλοφορία του εφόσον επιβαίνουν περισσότερα του ενός (01) άτομα.
  • Η χρησιμοποίησή του από άτομα που δεν φέρουν ατομική σωσίβια ζώνη.
  • Η κυκλοφορία του με χρήση ιστίου.

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