Το «πακέτο της ΔΕΘ» για τις συντάξεις: Οι 4 παρεμβάσεις που κλειδώνουν για 2,5 εκατομμύρια δικαιούχους

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Με ένα στοχευμένο πακέτο τεσσάρων μεγάλων παρεμβάσεων για περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους ετοιμάζεται να ανέβει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι να δώσει άμεση «ανάσα» στο διαθέσιμο εισόδημα των απομάχων της εργασίας, οι οποίοι συνεχίζουν να πιέζονται από την επίμονη ακρίβεια, αλλά και να διορθώσει χρόνιες στρεβλώσεις του ασφαλιστικού συστήματος.

Ειδικότερα ακολουθούν όλες οι αλλαγές που θα ανακοινωθούν, οποίες συνδυάζουν άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις με μόνιμες θεσμικές ανατροπές.

Αυξάνεται το έκτακτο βοήθημα του Νοεμβρίου

Η πρώτη, άμεση ένεση ρευστότητας αφορά την οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται παραδοσιακά κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους.

Το σενάριο: Το βασικό σχέδιο προβλέπει αύξηση του βοηθήματος από τα €300 στα €350 ή ακόμη και στα €400, ανάλογα με τον δημοσιονομικό χώρο που θα «κλειδώσει» στα τέλη Αυγούστου.

Τα κριτήρια: Δικαιούχοι θα είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τον Δεκέμβριο του 2025 (στα 60 έτη για τις συντάξεις χηρείας).

Τα όρια: Για τους άγαμους και χήρους, το ετήσιο εισόδημα πρέπει να είναι έως €25.000 (με ακίνητη περιουσία έως €300.000), ενώ για τους έγγαμους το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις €35.000 (με περιουσία έως €400.000).

Αυξήσεις στις κύριες συντάξεις πάνω από τις προβλέψεις

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά την ετήσια αύξηση των κύριων συντάξεων από την 1η Ιανουαρίου 2027. Ενώ ο αρχικός σχεδιασμός βασιζόταν σε μια συντηρητική πρόβλεψη για αύξηση 2,6%, ο επίμονος πληθωρισμός σπρώχνει το ποσοστό προς τα πάνω.

Οι τελευταίες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου συγκλίνουν πλέον σε μια αύξηση κοντά στο 2,9%.

Αυτή θα είναι η πέμπτη διαδοχική ετήσια αύξηση από το 2023, όταν και ξεπάγωσαν οι αναπροσαρμογές.

Ιστορικό τέλος στον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς

Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη είδηση για περίπου 670.000 συνταξιούχους. Μέχρι πρότινος, οι ετήσιες αυξήσεις χρησιμοποιούνταν για να «σβήνουν» την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι να βλέπουν μηδενικό όφελος στην τσέπη τους.

Μετά το μεταβατικό καθεστώς του 2026 (όπου συμψηφιζόταν μόνο το 50%), από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται οριστικά. Η ετήσια αύξηση θα πιστώνεται ολόκληρη στη σύνταξη, ενώ η προσωπική διαφορά θα καταβάλλεται ως ξεχωριστό, «παγωμένο» ποσό.

Πώς μεταφράζεται αυτό σε πραγματικά ποσά (με αύξηση 2,9%)

Χαμηλές συντάξεις: Σύνταξη €723,76 αυξάνεται κατά €20,99 (στα €744,75). Μαζί με την προσωπική διαφορά των €31,77, οι συνολικές αποδοχές φτάνουν τα €776,52.

Μεσαίες συντάξεις: Σύνταξη €1.526,95 αυξάνεται κατά €44,28 (στα €1.571,23). Μαζί με την προσωπική διαφορά των €83,79, το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα €1.655,02.

Υψηλότερες συντάξεις: Σύνταξη €1.630,05 παίρνει αύξηση €47,27 (στα €1.677,32). Με την προσωπική διαφορά των €117,76, οι αποδοχές αγγίζουν τα €1.795,08.

«Κούρεμα» και αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ)

Η τέταρτη παρέμβαση στοχεύει στην ανακούφιση περίπου 400.000 συνταξιούχων με κύριες συντάξεις άνω των €1.400, οι οποίοι σήμερα επιβαρύνονται με την ΕΑΣ.

Το νέο μοντέλο: Αντί η εισφορά να επιβάλλεται σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης (κάτι που οδηγούσε στο παράδοξο μια μικρή αύξηση να μειώνει τελικά το καθαρό ποσό λόγω αλλαγής κλίμακας), εξετάζεται να επιβάλλεται μόνο στο ποσό που υπερβαίνει τα €1.400.

Παράδειγμα: Σε μια σύνταξη €2.200, η κράτηση θα υπολογίζεται πλέον μόνο στα €800 που βρίσκονται πάνω από το όριο των €1.400, μειώνοντας δραστικά την παρακράτηση.

Επικουρικές: Στο τραπέζι βρίσκεται και η πλήρης κατάργηση της ΕΑΣ στις επικουρικές συντάξεις άνω των €300.

Οι τελικές πινελιές στο «πακέτο της ΔΕΘ» θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από την επικείμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη συνταγματικότητα της ΕΑΣ, η οποία θα καθορίσει αν η κυβέρνηση θα υποχρεωθεί σε μια ακόμα πιο γενναία και μόνιμη αναμόρφωση του συστήματος.

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