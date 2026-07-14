Άργος: «Είναι κάτω ο Τουρκαλάς, καλέστε ασθενοφόρο» – Απίστευτοι διάλογοι των αστυνομικών που σκότωσαν τον 20χρονο, νέο παραλήρημα από τον πρώην δήμαρχο (Video)

Takeaways by to pontiki AI Νέο βίντεο αποκαλύπτει ρατσιστικές εκφράσεις αστυνομικών και επιβεβαιώνει ότι οι πυροβολισμοί κατά του θύματος ανήλθαν σε τουλάχιστον είκοσι έναν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη καταδίκασε τη δολοφονία 20χρονου από αστυνομικούς, τονίζοντας ότι η αστυνομία δεν πρέπει να αφαιρεί ανθρώπινες ζωές.

Ο πρώην δήμαρχος Άργους-Μυκηνών τάχθηκε δημόσια υπέρ των αστυνομικών, υποστηρίζοντας ότι έπραξαν σωστά το καθήκον τους κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την ώρα που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συνεχίζει να καταδικάζει με τον πλέον σαφή τρόπο τη δολοφονία από αστυνομικούς 20χρονου στο φάσμα του αυτισμού στο Άργος, η όλη υπόθεση αποκτά και ρατσιστικά χαρακτηριστικά, καθώς βίντεο αποκαλύπτει τους χυδαίους διαλόγους των αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, στο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Mega, μετά τη βροχή πυροβολισμών σε βάρος ανθρώπου που έτρεχε πανικόβλητος να διαφύγει ακούγεται αστυνομικός να λέει «ειναι κάτω ο Τουρκάλας καλέστε ασθενοφόρο». Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες των αρχών στον χώρο του συμβάντος οδήγησαν στη συλλογή 13 καλύκων, ωστόσο η ηχητική καταγραφή από την κάμερα αποδεικνύει ότι έπεσαν τουλάχιστον 21 πυροβολισμοί.

Την ίδια στιγμή, πάντως, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε πως «η αστυνομία υπάρχει για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι για να δολοφονεί. Αυτή την καθαρή κουβέντα θέλω να πω και δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες» και τόνισε πως «προφανώς, υπάρχουν κατηγορούμενοι και θα υπάρξει δίκη στην πορεία. Αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και όταν συμβαίνει, μας τραυματίζει. Είναι θάνατος. Είναι θάνατος και για μας όταν ένα νέο παιδί δολοφονείται, με αυτόν τον τρόπο. Τελεία και παύλα».

Πάντως, με τον υπουργό μοιάζει να διαφωνεί ο πρώην δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, ο οποίος τάχθηκε αναφανδόν υπέρ των δύο αστυνομικών, γράφοντας εκ νέου στο Facebook, ότι «όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες , οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα , οι εμπρηστές, οι δήθεν κουλτουριάρηδες, οι φονιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζήδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της ενομης τάξης και της αστυνομίας, ΠΟΥ ΠΟΤΕ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε στις παρανομίες τους. Με αγανάκτηση σας λέω σε ολους εσας: αντε να χαθείτε ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ , θα λέμε την άποψη μας είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει και ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ!!!! ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον )ΕΚΑΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥΣ με κίνδυνο της ζωής τους! ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΦΥΛΑΚΗ! Οσο δε για το δήμαρχο Μαλτέζο του δήμου Άργους- Μυκηνών πολύ καλά έκανε και στήριξε στους Αστυνομικούς.! Διαφωνώ όμως για την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμου και εν γένει των ΑΜΕΑ».

Διαβάστε επίσης

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκροί 28χρονος και 27χρονη σε αμάξι, σε γκαράζ στον Πειραιά



Έρχεται… καυτός Αύγουστος: Θερμοκρασίες 1,2 βαθμών πάνω από τα κανονικά επίπεδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, στο «μάτι» η Ελλάδα

Νεαροί στην Αμαλιάδα ξυλοκόπησαν 42χρονο που τους έκανε παρατήρηση για κόντρες με μηχανές – Συνελήφθη ένας 14χρονος