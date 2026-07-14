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14.07.2026 11:10

Νεαροί στην Αμαλιάδα ξυλοκόπησαν 42χρονο που τους έκανε παρατήρηση για κόντρες με μηχανές – Συνελήφθη ένας 14χρονος

14.07.2026 11:10
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Επεισόδιο με έναν 42χρονο να δέχεται επίθεση από ομάδα νεαρών στην περιοχή Παλούκι της Αμαλιάδας επειδή τους έκανε παρατήρηση γιατί έκαναν κόντρες και επικίνδυνους ελιγμούς με τις μηχανές του, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο 42χρονος ήταν στο λιμανάκι της περιοχής με τον γιο του για ψάρεμα όταν έκανε την παρατήρηση στην ομάδα των νεαρών που του επιτέθηκε και τον χτύπησε.

Λίγο αργότερα ο 42χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ υπήρξε κινητοποίηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών.

Τελικά τα ξημερώματα της Τρίτης αστυνομικοί που συμμετείχαν στην επιχείρηση συνέλαβαν για την υπόθεση έναν 14χρονο.

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ΤΡΙΤΗ 14.07.2026 11:40
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