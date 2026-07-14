Marfin: Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες – Χρυσοχοΐδης: Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί, λόγω λαθών

Takeaways by to pontiki AI Στον ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin, καθώς αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.

Παράλληλα, η 46χρονη συγκατηγορούμενή τους οδηγήθηκε ενώπιον των βρετανικών αρχών μετά τη σύλληψή της στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στην Ελλάδα.

Η υπόθεση βασίζεται σε επαναξιολόγηση φωτογραφικού υλικού και καταθέσεων από την αστυνομία, η οποία συνέδεσε αντικείμενα των υπόπτων με τεκμήρια από την ημέρα των επεισοδίων.

Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισης αμφισβητούν τη σοβαρότητα των στοιχείων, χαρακτηρίζοντάς τα ισχνά και επισημαίνοντας ότι η ταυτοποίηση δεν είναι ασφαλής.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη υποστήριξε ότι η έρευνα διεξήχθη συστηματικά από έμπειρους αξιωματικούς, τονίζοντας πως η δικαιοσύνη θα αξιολογήσει το αποδεικτικό υλικό.

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Στον ανακριτή υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin τον Μάιο του 2010, προκειμένου να απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή που τους έχει απαγγελθεί.

Την ίδια ώρα, ενώπιον της βρετανικής Δικαιοσύνης οδηγείται και η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φονικό εμπρησμό. Η γυναίκα συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος της.

Συγκεκριμένα, η 46χρονη θα παρουσιαστεί σε βρετανικό δικαστήριο μετά τη σύλληψή της στο Γκάτγουικ, κατόπιν ερυθράς αγγελίας της Interpol από τις ελληνικές αρχές. Στο δικαστήριο του Γουέστμινστερ θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, σύμφωνα με δήλωση της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU). Πληροφορίες από νομικές πηγές αναφέρουν ότι η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες, είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές Αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει.

Χρυσοχοΐδης: «Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου»

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, εξήγησε ότι «τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία, τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία». Ο υπουργός είπε ότι το υλικό υπήρχε στα αρχεία της αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών.

«Αρκετά μεγάλος όγκος έπρεπε να αξιοποιηθεί με βάση όλες τις μεθόδους της προανάκρισης και της έρευνας που χρησιμοποιούν οι Αρχές. Υπεύθυνοι αξιωματικοί έχουν βάλει την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα και όλα αυτά υποβλήθηκαν αρμοδίως, υπευθύνως, στους ανακριτές και τους εισαγγελείς. Και αυτοί τώρα θα κρίνουν. (…) Οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν στο πλαίσιο του κράτους δικαίου», τόνισε ο Μ. Χρυσοχοΐδης.

Για το επίμαχο email, ο υπουργός εξήγησε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις νέες εξελίξεις. «Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για εμάς τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους; Δεν είναι σοβαρό αυτό» ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε πως «για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, χρειάζεται ένα πολύ πειστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα, που απολογούνται, οι κατηγορούμενοι».

Παράλληλα, τόνισε πως η στυνομία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση. «Η έρευνα πέρασε στο Ανθρωποκτονιών και την ανέλαβαν έμπειροι αξιωματικοί, μαζί με τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής. Όλοι μαζί συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Και επίσης όλο αυτό το υλικό περιήλθε στα χέρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, πολύ ικανών ερευνητών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία και όλα τα νόμιμα εργαλεία που υπάρχουν», υπογράμμισε.

Οι επίμαχες φωτογραφίες

Υπενθυμίζεται ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν αφού η αστυνομία αξιολόγησε εκ νέου τα στοιχεία που είχε στην διάθεση της, τόσο το φωτογραφικό υλικό αλλά και τις καταθέσεις, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να συνδέσουν πρόσωπα και αντικείμενα με τους δράστες. Σύμφωνα με την αστυνομία, στις φωτογραφίες, που δημοσιοποίησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, αποτυπώνονται οι τρεις κατηγορούμενοι.

Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας και αντιπαραβλήθηκαν με ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και στις φωτογραφίες του οι ύποπτοι εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους.

Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, ο ένας από τους δύο διωκόμενους, ηλικίας 42 ετών, είναι το άτομο με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Η αστυνομία αναφέρει ότι η ταυτοποίησή του δεν βασίζεται μόνο στον σωματότυπο και τα παπούτσια του, αλλά κυρίως σε επίκτητα χαρακτηριστικά του σακιδίου που φέρεται να έφερε, όπως οι σκουριές στο φερμουάρ, οι οποίες, δεν είναι εύκολα διακριτές με γυμνό μάτι. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το ίδιο σακίδιο εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και σε εκείνες από την ημέρα των επεισοδίων.

Ο δεύτερος συλληφθείς είναι ένας ψηλός άνδρας με ανοιχτόχρωμο καπέλο και γυαλιά μυωπίας. Η ταυτοποίησή του αποδίδεται στο καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως σε ένα κόκκινο σύμβολο πανκ συγκροτήματος που είναι ζωγραφισμένο στην τσάντα του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ίδια τσάντα με τη χαρακτηριστική ζωγραφιά εμφανίζεται τόσο στις φωτογραφίες των διακοπών του 2009 όσο και στις φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων.

Για την 46χρονη, τα στοιχεία που επικαλείται η αστυνομία είναι πιο περιορισμένα, καθώς η αναγνώριση βασίζεται στον σωματότυπο και τα μαλλιά της και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Όσον αφορά τον ψηλό άνδρα που αναφέρεται στη δικογραφία ως «ύποπτος Νο 8», υπάρχει φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται να σπάει την τζαμαρία της τράπεζας, στοιχείο που δεν προκύπτει για τους άλλους δύο κατηγορούμενους.

«Ισχνά» στοιχεία

Από την άλλη, ως «ισχνά» χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας οι συνήγοροι των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση της Marfin. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν η Αννυ Παπαρρούσου και ο Θανάσης Καμπαγιάννης τόνισαν ότι μοναδικά στοιχεία της υπόθεσης, είναι το ανώνυμο email (το οποίο εστάλη στις αρχές τον περασμένο Απρίλιο όπως είπαν) που κινητοποίησε τις αρχές και «μία έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που δεν καταλήγει σε ταυτοποίηση».

Όπως είπε ο κ. Καμπαγιάννης, στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο πρωτόκολλο με βάση αμερικανικά πρότυπα, το οποίο δεν καταλήγει καν σε ικανοποιητική διαβάθμιση «ισχυρής ταυτοποίησης προσώπων» αλλά βρίσκεται πολύ κάτω, στην μέση της κλίμακας, που αφορά μία μέτρια, μη ασφαλή ταυτοποίηση. «Έτσι γίνονται παιχνίδια με κινητά αντικείμενα» συμπλήρωσε.

Η υπεράσπιση θεωρεί ότι πρέπει να εντοπιστεί και να κληθεί να καταθέσει στην ανάκριση ο αποστολέας του email. Οι συνήγοροι σημείωσαν ότι πολλά από αυτά που λέγονται και γράφονται «είναι ψέματα», ενώ ανέφεραν ότι αποφάσισαν να δώσουν συνέντευξη καθώς ακούστηκαν δηλώσεις περί του ότι «η υπόθεση εξιχνιάστηκε», γεγονός που πέραν άλλων θεμάτων θίγει το τεκμήριο αθωότητας.

Η κ. Παπαρρούσου, είπε ότι η σύλληψη της 46χρονης κατηγορουμένης έγινε ενώ είχε ήδη βγάλει εισιτήριο για να επιστρέψει από την Βρετανία στην Ελλάδα, όπως είχε ενημερώσει τις αρχές. Η συνήγορος είπε πως η σύλληψη της, έγινε ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο για την Αθήνα. Στο πάνελ της συνέντευξης ήταν και ο Δημήτρης Κατσαρής, ο οποίος αναφέρθηκε στην υπόθεση προσώπου, που μέσω ανώνυμης επιστολής είχε υποδειχθεί ως εμπλεκόμενος στον εμπρησμό της Marfin και αθωώθηκε ομόφωνα με αθωωτική εισαγγελική πρόταση. «Η σημερινή υπόθεση είναι της ίδιας έμπνευσης» ανέφερε ο δικηγόρος, λέγοντας πως εγείρονται ερωτήματα για «την σοβαρότητα και αυτής της δικογραφίας».

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