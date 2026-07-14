Πάτρα: Δίχρονη κλειδώθηκε μέσα σε αυτοκίνητο – Έντρομη η μητέρα της, κινητοποίηση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της

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Ένα δίχρονο κοριτσάκι κλειδώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το βράδυ της Δευτέρας (13/7) μέσα σε αυτοκίνητο στην Πάτρα, σημαίνοντας συναγερμό σε Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το ΙΧ αυτοκίνητό της, πιθανότατα γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές, με το δίχρονο κοριτσάκι να βρίσκεται εγκλωβισμένο εντός αυτού.

Δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο, με τους πυροσβέστες να διαπιστώνουν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες.

Ως εκ τούτου, στη συνέχεια, έσπασαν με προσοχή το παράθυρο, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.

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