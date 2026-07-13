Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

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Με μια πολυσυλλεκτική εκπροσώπηση από τον κόσμο του κόσμο του επιχειρείν, την αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον χώρο του πολιτισμού ανακοινώθηκαν οι 400 που συγκροτούν το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα.
Ανάμεσα στους «400» συγκαταλέγονται γνωστά ονόματα, όπως αυτά της Μαριάννας Τουμασάτου και του Αιμίλιου Χειλάκη, που παρουσίασαν και την εκδήλωση για την επίσημη πρώτη του νέου πολιτισκού σχηματισμού, η Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία πρωταγωνίστησε σε σποτ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Μάριος Αθανασίου.
Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη τα ονόματα του παρουσιαστή Θανάση Πάτρα, του φωτογράφου Σπύρου Πώρου αλλά και του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου.
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