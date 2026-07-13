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13.07.2026 18:29

Ποια πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου συμμετέχουν στους «400» του Τσίπρα

13.07.2026 18:29
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Με μια πολυσυλλεκτική εκπροσώπηση από τον κόσμο του κόσμο του επιχειρείν, την αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον χώρο του πολιτισμού ανακοινώθηκαν οι 400 που συγκροτούν το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα.

Ανάμεσα στους «400» συγκαταλέγονται γνωστά ονόματα, όπως αυτά της Μαριάννας Τουμασάτου και του Αιμίλιου Χειλάκη, που παρουσίασαν και την εκδήλωση για την επίσημη πρώτη του νέου πολιτισκού σχηματισμού, η Έφη Παπαθεοδώρου, η οποία πρωταγωνίστησε σε σποτ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Γιάννης Δρακόπουλος και ο Μάριος Αθανασίου.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη τα ονόματα του παρουσιαστή Θανάση Πάτρα, του φωτογράφου Σπύρου Πώρου αλλά και του μετεωρολόγου Κώστα Λαγουβάρδου.

Αυτά είναι τα πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο που συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ

  • Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός
  • Δρακόπουλος Γιάννης, Ηθοποιός
  • Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός
  • Κατσουλίδη Μαρία, Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής
  • Κοκκινοπούλου Φαίη, Ηθοποιός
  • Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός, Τομεάρχης Πολιτισμού ΕΛ.Α.Σ.
  • Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός / Σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών
  • Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου
  • Παπαθεοδώρου Έφη, Ηθοποιός
  • Πετράκης Ιωάννης, Αρχιτέκτονας / Ηθοποιός
  • Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός / Συγγραφέας
  • Σιδέρη – Ζουγανέλη Ισιδώρα, Τραγουδίστρια, Ηθοποιός
  • Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιός
  • Χειλακης Αιμίλιος, Ηθοποιός
  • Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Kαλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ
  • Ζαρουτιάδης Λάμπης, Σκηνοθέτης
  • Κορνήλιος Νίκος, Σκηνοθέτης/Σεναριογράφος
  • Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης
  • Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης
  • Μωραΐτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/Σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Ωδείου Αθηνών

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