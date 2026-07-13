Κασσελάκης σε βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ: «Με χαρά να σας γράψω συστατική για τον ιδιωτικό τομέα»

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Τις μαζικές αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε σκωπτικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο πρόεδρος των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ καράβι που βουλιάζει και προθυμοποιήθηκε να γράψει συστατικές στους αποχωρήσαντες προκειμένου να βρουν εργασία στον ιδιωτικό τομέα.

Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία! pic.twitter.com/YiN7ByDSNS — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 13, 2026

«Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε από το καράβι που βουλιάζει, γιατι φοβάστε το κόμμα του Βουνού (πάνω από τα 300 μέτρα), αν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μία!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης.

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