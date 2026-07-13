Οι ΗΠΑ έπληξαν υποβρύχιο και εγκατάσταση συντήρησης πλοίων στο Ιράν – «Η πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε θαλάσσια drones» (Video)

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Μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ο αμερικανικός στρατός προέβη σε ανακοίνωση για χτυπήματα ιρανικών στόχων.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δημοσίευσε στο X λέγοντας ότι, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιφανείας μονής κατεύθυνσης, οι δυνάμεις της «χτύπησαν με επιτυχία μια εγκατάσταση συντήρησης υποβρυχίων και πλοίων στο Ιράν» την Κυριακή.
«Τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας Corsair έπληξαν το λιμάνι στη Ναυτική Βάση Bandar Abbas, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν θαλάσσια μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε πολεμικές επιχειρήσεις. Οι επιθέσεις της περασμένης νύχτας υποβάθμισαν την ικανότητα του Ιράν να συνεχίσει να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία», πρόσθεσε.
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