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13.07.2026 17:33

Κόλπος του Άντεν: Προειδοποιητικά πυρά από δεξαμενόπλοιο μετά την προσέγγιση έξι μικρών σκαφών

13.07.2026 17:33
tanker 55- new
Photo: AP Αρχείου

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Συναγερμός σήμανε στον Κόλπο του Άντεν όταν ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι προσεγγίστηκε από έξι μικρά σκάφη, περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια του Άντεν της Υεμένης, σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το «ένοπλο προσωπικό ασφαλείας του πλοίου προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές».

Σύμφωνα με την UKMTO:

«Το δεξαμενόπλοιο έπλεε ανατολικά στον Διεθνώς Συνιστώμενο Διάδρομο Διέλευσης (IRTC) στον Κόλπο του Άντεν.
Ένα από τα έξι μικρά σκάφη πλησίασε σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου, με αποτέλεσμα η ομάδα ασφαλείας του πλοίου να ανοίξει προειδοποιητικά πυρά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε σκάφη παρέμειναν περίπου ένα ναυτικό μίλι μακριά.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο.

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκονται οι αντάρτες Χούθι, το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή».

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