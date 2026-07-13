Κόλπος του Άντεν: Προειδοποιητικά πυρά από δεξαμενόπλοιο μετά την προσέγγιση έξι μικρών σκαφών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε στον Κόλπο του Άντεν όταν ένα δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι προσεγγίστηκε από έξι μικρά σκάφη, περίπου 50 ναυτικά μίλια νότια του Άντεν της Υεμένης, σύμφωνα με την United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

Η υπηρεσία πρόσθεσε ότι το «ένοπλο προσωπικό ασφαλείας του πλοίου προχώρησε σε προειδοποιητικές βολές».

Σύμφωνα με την UKMTO:

«Το δεξαμενόπλοιο έπλεε ανατολικά στον Διεθνώς Συνιστώμενο Διάδρομο Διέλευσης (IRTC) στον Κόλπο του Άντεν.

Ένα από τα έξι μικρά σκάφη πλησίασε σε απόσταση μισού ναυτικού μιλίου, με αποτέλεσμα η ομάδα ασφαλείας του πλοίου να ανοίξει προειδοποιητικά πυρά, ενώ τα υπόλοιπα πέντε σκάφη παρέμειναν περίπου ένα ναυτικό μίλι μακριά.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές στο πλοίο.

Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πίσω από το συγκεκριμένο περιστατικό βρίσκονται οι αντάρτες Χούθι, το συμβάν σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή».

Διαβάστε επίσης:

Σκληρά αντίποινα κατά της Ουκρανίας υπόσχεται ο Πούτιν: «Θα απαντήσουμε με πολύ μεγαλύτερη δύναμη»

Η Τεχεράνη προειδοποιεί τον Τραμπ: «Δεν θα επιτρέψουμε στις ΗΠΑ να παρέμβουν στο Ορμούζ»

Βρετανία: Η αντιτρομοκρατική αναλαμβάνει την έρευνα για τη δολοφονία της πρώην υπουργού Αν Γουίντεκομπ – Βρέθηκαν νέα στοιχεία











