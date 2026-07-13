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13.07.2026 18:30

Marfin: Tην Τρίτη στα δικαστήρια του Γουέστμινστερ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπρησμό – Θα εξεταστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα

13.07.2026 18:30
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Η 46χρονη Ελληνίδα συνελήφθη τη Δευτέρα στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών, επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου (NCA).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της υπηρεσίας, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Εθνικής Μονάδας Εκδόσεων (National Extradition Unit – NEU). Η 46χρονη, όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, καταζητείτο από τις ελληνικές αρχές για υπόθεση που αφορά επίθεση με εμπρηστικό μηχανισμό σε υποκατάστημα τράπεζας στην Αθήνα το 2010.

Η 46χρονη αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τρίτη 14 Ιουλίου, ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της, καταλήγει η δήλωση της NCA στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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Marfin: Tην Τρίτη στα δικαστήρια του Γουέστμινστερ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπρησμό – Θα εξεταστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα

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ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Tην Τρίτη στα δικαστήρια του Γουέστμινστερ η 46χρονη που κατηγορείται για εμπρησμό – Θα εξεταστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα

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