Γιατρός από το νοσοκομείο Καστοριάς περιγράφει τις προσπάθειες να σταθεροποιηθεί το 4 ετών αγοράκι: «Mοναδική μας αποστολή ήταν να μην χαθεί αυτό το παιδί»

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Σε ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται το 4 ετών αγοράκι που πνίγηκε σε πισίνα στην Καστοριά. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη αλλά έχει σταθεροποιηθεί.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Καστοριάς έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Ο συντονιστής διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του νοσοκομείο, Στάθης Κουλούρης περιέγραψε τις προσπάθειες των γιατρών να το σταθεροποιήσουν.

«Χθες, όλοι μαζί – γιατροί και νοσηλευτές – δώσαμε τη δυσκολότερη μάχη. Μια μάχη απέναντι στον χρόνο. Μια μάχη για τη ζωή ενός παιδιού μόλις 4 ετών. Το μικρό παιδί έφτασε στα χέρια μας χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή μετά από πνιγμό σε πισίνα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Στάθης Κουλούρης τόνισε ότι οι γιατροί επί ώρες έκαναν ΚΑΡΠΑ στο παιδί. «Οι στιγμές που ακολούθησαν ήταν δραματικές. Για αρκετή ώρα δεν υπήρχε τίποτα άλλο γύρω μας παρά μία και μοναδική αποστολή: να μη χαθεί αυτό το παιδί. Με ασταμάτητη ΚΑΡΠΑ, επιμονή, συνεργασία και πίστη, καταφέραμε να το επαναφέρουμε. Ήταν μια στιγμή που δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Διασωληνώσαμε και σταθεροποιήσαμε το παιδάκι, ενώ αμέσως στήθηκε μια πραγματική Γέφυρα Ζωής από το ΕΚΑΒ και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθεί με ασφάλεια σε εξειδικευμένη ΜΕΘ Παίδων στη Θεσσαλονίκη».

Εκ μέρους του νοσοκομείου Καστοριάς ευχήθηκε στο αγοράκι να βγει νικητής. «Σήμερα, όλοι μας παραμένουμε συγκλονισμένοι. Με ανακούφιση γιατί το παιδί τα κατάφερε μέχρι εδώ, αλλά και με αγωνία για τη συνέχεια της μάχης που δίνει. Ευχόμαστε από καρδιάς το μικρό αγγελούδι να βγει νικητής και να επιστρέψει υγιές στην οικογένειά του.Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Όταν άνθρωποι συνεργάζονται με αυταπάρνηση και ψυχή, μπορούν να χαρίσουν ελπίδα ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές».

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