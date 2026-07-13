ANT1: Τριάδα ενημέρωσης σε καθημερινή βάση τα πρωινά

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«Καλοκαίρι μαζί» τιτλοφορείται η νέα ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 με τους Νίκο Ρογκάκο, Άννα Λιβαθυνού και Στέφανο Σίσκο η οποία θα αρχίσει την καταγραφή της καθημερινότητας και την παρουσίαση των εξελίξεων από την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα από τις 20 Ιουλίου στις 09.50 Δευτέρα με Παρασκευή.

Με συνεχή ροή ειδήσεων από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, ζωντανές συνδέσεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ, χρηστικές πληροφορίες και καλεσμένους με γνώση και άποψη, η νέα ειδησεογραφική πρόταση του σταθμού θα αναδεικνύει ό,τι έχει θετικό ή αρνητικό πρόσημο στη ζωή μας και θα δίνει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που μας απασχολούν.

Η αρχισυνταξία είναι των Νίκου Μισίρη–Ναταλίας Πολυχρονίδου και η σκηνοθεσία των Γρηγόρη Παναγιωτίδη–Δημήτρη Λαμπρόπουλου.

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