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13.07.2026 23:12

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένοχοι από το Εφετείο δύο βασικοί κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις στα Γιαννιτσά

13.07.2026 23:12
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Δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φερόμενο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επίκεντρο τα Γιαννιτσά Πέλλας, καταδικάστηκαν από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, ο καθένας, για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε..

Πρόκειται για τον 39χρονο που φέρεται ως «αρχηγός» της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και τον 55χρονο λογιστή – προσωρινά κρατούμενοι ήδη για την μεγάλη υπόθεση που αποκαλύφθηκε πέρσι τον Οκτώβριο μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο της Θεσσαλονίκης ως απλοί συνεργοί σε απόπειρα απάτης, αφορούσε περιπτώσεις αγροτών το 2019 και το 2020. Οι περιπτώσεις αυτές που είναι σε βαθμό πλημμελήματος, ερευνήθηκαν κατόπιν καταγγελιών από την ελληνική Δικαιοσύνη.

Ο τρόπος δράσης

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι παρόμοια με αυτή που αποκάλυψε η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την οποία σχηματίστηκε μεγάλη δικογραφία που αφορά στο σύνολό της την περίοδο 2019-2024.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση «ορφανών» αγροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις.

Το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη σε συνολική φυλάκιση 12 μηνών, με 3ετή αναστολή, για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλαστογραφίας, ενώ η ίδια ποινή επιβλήθηκε σε ένα ακόμη πρόσωπο (τότε αντιδήμαρχο) για ψευδή βεβαίωση, επειδή βεβαίωσε το γνήσιο της υπογραφής προσωρινού ιδιοκτήτη αγροτεμαχίων.

Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικασθέντες δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό. Πρωτόδικα η υπόθεση εξετάστηκε από Πλημμελειοδικείο Γιαννιτσών (διατηρήθηκαν οι ίδιες ποινές).

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