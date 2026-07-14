Ουκρανία: Σειρά εκρήξεων στο Κίεβο

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Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας πως πύραυλοι πλησίαζαν το Κίεβο.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

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