Ουκρανία: Σειρά εκρήξεων στο Κίεβο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας πως πύραυλοι πλησίαζαν το Κίεβο.
«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.
Διαβάστε επίσης:
Διάγγελμα Τραμπ τα ξημερώματα της Παρασκευής – Θα δημοσιοποιήσει αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τις εκλογές του 2020
Νέες απειλές Τραμπ κατά του Ιράν: Προανήγγειλε «σφοδρά πλήγματα» απόψε και την Τρίτη – Αναφορές για επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ
Σοκ στη Λεμεσό: 58χρονη κατήγγειλε τον 44χρονο γαμπρό της για επαναλαμβανόμενους βιασμούς
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.