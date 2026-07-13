Μουντιάλ 2026: Οι πέντε μεγαλύτερες απογοητεύσεις της διοργάνωσης

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Λίγο πριν από τους δύο μεγάλους ημιτελικούς, το Μουντιάλ 2026 έχει ήδη προσφέρει εκπλήξεις, μεγάλες ιστορίες και νέους πρωταγωνιστές.

Μαζί όμως με όσους ξεπέρασαν τις προσδοκίες, υπήρξαν και αρκετές ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις που αποχαιρετούν τη διοργάνωση με έντονη γεύση αποτυχίας.

Άλλες αποκλείστηκαν πολύ νωρίς, άλλες δεν κατάφεραν ποτέ να πείσουν με την εικόνα τους και άλλες λύγισαν τη στιγμή που περίμεναν όλοι να κάνουν το βήμα παραπάνω.

Το ποδόσφαιρο, άλλωστε, δεν συγχωρεί τα μεγάλα ονόματα. Στο Μουντιάλ του 2026, η Γερμανία, η Ουρουγουάη, η Ολλανδία, η Βραζιλία και η Πορτογαλία διαπίστωσαν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η φανέλα από μόνη της δεν αρκεί.

Και όσο οι τέσσερις φιναλίστ ετοιμάζονται για τη μάχη των ημιτελικών, αυτές οι πέντε εθνικές ομάδες έχουν ήδη αρχίσει τον δύσκολο απολογισμό τους, ψάχνοντας τι πήγε στραβά και πώς θα επιστρέψουν πιο δυνατές στο επόμενο μεγάλο ραντεβού.

1. Γερμανία – Η πιο ηχηρή κατάρρευση

Αν υπάρχει μία ομάδα που δικαιούται τον τίτλο της μεγαλύτερης απογοήτευσης του τουρνουά, αυτή είναι η Γερμανία. Οι τέσσερις φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές αποχαιρέτησαν ήδη από τη φάση των «32», γνωρίζοντας αποκλεισμό από την Παραγουάη στα πέναλτι. Μία ομάδα γεμάτη ποιότητα, με παίκτες κορυφαίου επιπέδου και μεγάλες φιλοδοξίες, δεν κατάφερε ποτέ να βρει συνοχή, ρυθμό και προσωπικότητα. Για ακόμη μία μεγάλη διοργάνωση, η άλλοτε ποδοσφαιρική μηχανή έμεινε πολύ μακριά από το επίπεδο που επιβάλλει η ιστορία της.

2. Ουρουγουάη – Έφυγε πριν καν αρχίσει το Μουντιάλ

Η Ουρουγουάη ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεγάλες φιλοδοξίες, αλλά αποχαιρέτησε τόσο νωρίς ώστε ουσιαστικά δεν πρόλαβε να αφήσει το παραμικρό αποτύπωμα στη διοργάνωση. Παρά την ποιότητα και την εμπειρία που διαθέτει, δεν μπόρεσε να επιβιώσει ούτε από τη φάση των ομίλων, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση στη νέα γενιά παραμένει δύσκολη και γεμάτη προβλήματα. Για μία χώρα που παραδοσιακά ξεπερνά τις δυνατότητές της στα Μουντιάλ, ο αποκλεισμός αυτός αποτελεί σοβαρό πισωγύρισμα.

3. Ολλανδία – Πλήρωσε ξανά την αστάθειά της

Η Ολλανδία έμοιαζε ικανή να φτάσει μακριά, όμως αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά ευάλωτη στα παιχνίδια υψηλής πίεσης. Ο αποκλεισμός από το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι στους «32» ήταν ένα ακόμη πλήγμα για τους «οράνιε», που διαθέτουν πλούσιο ταλέντο αλλά συνεχίζουν να ψάχνουν την ποδοσφαιρική ταυτότητα που θα τους επαναφέρει στην κορυφή. Η αίσθηση που άφησαν ήταν πως είχαν περισσότερες δυνατότητες από αυτές που τελικά παρουσίασαν στο γήπεδο.

4. Βραζιλία – Το όνειρο έσβησε πρόωρα

Όταν αγωνίζεται η Βραζιλία, ο στόχος είναι πάντα ένας: το τρόπαιο. Οι Βραζιλιάνοι πέρασαν το πρώτο νοκ άουτ εμπόδιο απέναντι στην Ιαπωνία, όμως αποκλείστηκαν στους «16» από τη Νορβηγία, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης. Παρά το γεμάτο αστέρια ρόστερ, η «σελεσάο» δεν βρήκε ποτέ τη δημιουργικότητα και τη φαντασία που τη χαρακτήριζαν διαχρονικά, αφήνοντας την αίσθηση ότι έπαιζε πολύ κάτω από τις πραγματικές της δυνατότητες.

5. Πορτογαλία – Δεν αξιοποίησε το πλούσιο ταλέντο της

Η Πορτογαλία συγκαταλεγόταν στα φαβορί για μία θέση τουλάχιστον στα προημιτελικά. Ξεπέρασε το εμπόδιο της Κροατίας, όμως απέναντι στην Ισπανία δεν βρήκε λύσεις και αποκλείστηκε στους «16». Με μία γενιά ποδοσφαιριστών γεμάτη ποιότητα και εμπειρία, οι Ίβηρες περίμεναν σαφώς περισσότερα από μία απλή παρουσία στη δεύτερη νοκ άουτ φάση. Ο αποκλεισμός άφησε έντονη απογοήτευση και πολλά ερωτήματα για το αν αυτή η «χρυσή φουρνιά» θα καταφέρει ποτέ να κατακτήσει έναν παγκόσμιο τίτλο.

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