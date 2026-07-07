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07.07.2026 00:01

Μουντιάλ 2026: Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις έστειλε στους «8» την Ισπανία, 1-0 την Πορτογαλία (Video)

07.07.2026 00:01
mrino spain

Με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 , όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ ή το Βέλγιο.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν. Μόλις στο 8΄ από κάθετη του Όλμο ο Ογιαρθάμπαλ βρέθηκε εντελώς μόνος σε κλασικό τετ-α-τετ με τον Κόστα, αλλά σούταρε άουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη «Roja». Με τους Βιτίνια, Φερνάντες να «καταπίνουν» πολλά χιλιόμετρα στο κέντρο, η Πορτογαλία δεν άφησε τους Ισπανούς να κάνουν το γνωστό τους παιχνίδι και απείλησε άμεσα στο 41΄ όταν ο Μέντες σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Πόρο και «σταμάτησε» στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ποιότητα του παιχνιδιού έπεσε κατακόρυφα στο δεύτερο 45λεπτο. Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες συμβιβάζονταν με την ιδέα της παράτασης, οι δύο αλλαγές του Ντε Λα Φουέντε έστειλαν την Ισπανία στους «8»! Μια εκπληκτική έμπνευση του Φεράν Τόρες με κάθετη πάσα έβγαλε μόνο τον Μερίνο ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα και διαμόρφωσε το 1-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1΄).

Η Πορτογαλία είχε τη στιμή της με κεφαλιά του Σίλβα να φεύγει ελάχιστα άουτ στο 90+6.
Έτσι, η ομάδα του «προφέσορα» Λουϊς Ντε Λα Φουέντε πέρασε στους προημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στη Νότια Αφρική.

Ήταν το τελευταίο ματς του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ίσως το τελευταίο με την εθνική Πορτογαλίας με την οποία έχει 233 ματς και 146 γκολ.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)
Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Βέιγκα – Φεράν Τόρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71΄ Νταλότ), Μέντες (56΄λ.τρ. Νέλσον Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (83΄ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71΄ Λεάο), Νέτο (83΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75΄ Φεράν Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85΄ Φαμπιάν ΡΟυϊθ), Όλμο (85΄ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (90+7΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας), Γιαμάλ.

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