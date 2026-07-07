Μουντιάλ 2026: Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις έστειλε στους «8» την Ισπανία, 1-0 την Πορτογαλία (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με γκολ του Μερίνο στις καθυστερήσεις η Ισπανία νίκησε 1-0 την Πορτογαλία στο Ντάλας και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Μουντιάλ 2026 , όπου θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ ή το Βέλγιο.

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με πολύ γρήγορο ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν. Μόλις στο 8΄ από κάθετη του Όλμο ο Ογιαρθάμπαλ βρέθηκε εντελώς μόνος σε κλασικό τετ-α-τετ με τον Κόστα, αλλά σούταρε άουτ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη «Roja». Με τους Βιτίνια, Φερνάντες να «καταπίνουν» πολλά χιλιόμετρα στο κέντρο, η Πορτογαλία δεν άφησε τους Ισπανούς να κάνουν το γνωστό τους παιχνίδι και απείλησε άμεσα στο 41΄ όταν ο Μέντες σούταρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Πόρο και «σταμάτησε» στο οριζόντιο δοκάρι.

Η ποιότητα του παιχνιδιού έπεσε κατακόρυφα στο δεύτερο 45λεπτο. Κι εκεί που όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες συμβιβάζονταν με την ιδέα της παράτασης, οι δύο αλλαγές του Ντε Λα Φουέντε έστειλαν την Ισπανία στους «8»! Μια εκπληκτική έμπνευση του Φεράν Τόρες με κάθετη πάσα έβγαλε μόνο τον Μερίνο ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα και διαμόρφωσε το 1-0 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1΄).

Η Πορτογαλία είχε τη στιμή της με κεφαλιά του Σίλβα να φεύγει ελάχιστα άουτ στο 90+6.

Έτσι, η ομάδα του «προφέσορα» Λουϊς Ντε Λα Φουέντε πέρασε στους προημιτελικούς για πρώτη φορά μετά το 2010, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο στη Νότια Αφρική.

Ήταν το τελευταίο ματς του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ίσως το τελευταίο με την εθνική Πορτογαλίας με την οποία έχει 233 ματς και 146 γκολ.

Διαιτητής: Άντονι Τέιλορ (Αγγλία)

Κίτρινες: Μπερνάρντο Σίλβα, Βέιγκα – Φεράν Τόρες

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρομπέρτο Μαρτίνεθ): Κόστα, Ντίας, Βέιγκα, Κανσέλο (71΄ Νταλότ), Μέντες (56΄λ.τρ. Νέλσον Σεμέδο), Φερνάντες, Νέβες, Βιτίνια (83΄ Κονσεϊσάο), Φέλιξ (71΄ Λεάο), Νέτο (83΄ Μπερνάρντο Σίλβα), Κριστιάνο Ρονάλντο.

ΙΣΠΑΝΙΑ (Λουϊς Ντε Λα Φουέντε): Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα (75΄ Φεράν Τόρες), Ρόδρι, Πέδρι (85΄ Φαμπιάν ΡΟυϊθ), Όλμο (85΄ Μερίνο), Ογιαρθάμπαλ (90+7΄ Μπόρχα Ιγκλέσιας), Γιαμάλ.

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