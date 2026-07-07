Σοκ στο Μιλάνο: Άγρια επίθεση με 20 μαχαιριές σε τυχαίο περαστικό – «Το απόλαυσα, θα το ξανακάνω», είπε ο 22χρονος δράστης (Video – σκληρές εικόνες)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η αιματηρή επίθεση με μαχαίρι που εκτυλίχθηκε έξω από καφετέρια στο Μιλάνο, με θύμα έναν 55χρονο άνδρα. Ο τραυματίας δέχθηκε δεκάδες χτυπήματα και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο πλέον βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Για την επίθεση συνελήφθη ο 22χρονος υπήκοος Γκάμπιας, Λαμίν Σαϊντιλί, ο οποίος κατηγορείται ότι πλησίασε τον 55χρονο από πίσω και τον μαχαίρωσε περίπου 20 φορές. Το περιστατικό κατεγράφη από κάμερες ασφαλείας και οι εικόνες έχουν ήδη κυκλοφορήσει ευρέως στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο νεαρός είχε φτάσει στο σημείο φορώντας μαύρη μπαλακλάβα που έκρυβε τα χαρακτηριστικά του και επιτέθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αντιπαράθεση με το θύμα.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, ενώ οι εισαγγελικές Αρχές χαρακτηρίζουν την επίθεση απολύτως προμελετημένη και χωρίς εμφανές κίνητρο. Ο 22χρονος κρατείται στις φυλακές Σαν Βιτόρε και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή.

Σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις υπεβλήθη ο 55χρονος

Θύμα της αναίτιας επίθεσης είναι ο 55χρονος Τζεράρντο Π., ο οποίος είχε επισκεφθεί την καφετέρια από νωρίς το πρωί μαζί με τον πατέρα του. Μετά την επίθεση διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο Νιγκουάρντα του Μιλάνου, όπου υπεβλήθη σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις. Παρότι έφερε σοβαρά τραύματα στο στήθος και την κοιλιά, δεν ήταν βαθιά. Νοσηλεύεται στη μετεγχειρητική μονάδα εντατικής θεραπείας, με την κατάστασή του να παρουσιάζει συνεχή βελτίωση, ενώ οι γιατροί αποκλείουν το ενδεχόμενο μόνιμων βλαβών.

Παράλληλα, ο εισαγγελέας του Μιλάνου, Έλιο Ραμοντίνι, ζήτησε να παραταθεί η προφυλάκιση του 22χρονου, επικαλούμενος τόσο τον κίνδυνο διαφυγής, όσο και το ενδεχόμενο να επαναλάβει παρόμοια πράξη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο κατηγορούμενος αναζητούσε τυχαία ένα «εύκολο θύμα», καθώς κινείτο με καλυμμένο πρόσωπο έχοντας στην κατοχή του ένα δίκοπο μαχαίρι.

Ιδιαίτερη αίσθηση έχουν προκαλέσει και όσα φέρεται να είπε ο 22χρονος στους αστυνομικούς μετά τη σύλληψή του: «Το απόλαυσα. Μόλις βγω, θα το ξανακάνω».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις περιλαμβάνονται στη δικογραφία και προκάλεσαν την αντίδραση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ματέο Σαλβίνι, ο οποίος ανέφερε στα social media ότι, εφόσον οι φράσεις αυτές επιβεβαιωθούν, ο 22χρονος «δεν πρέπει να βγει ποτέ από τη φυλακή».

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