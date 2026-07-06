Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν και να μην του πουλήσει όπλα – Το παρασκήνιο του τηλεφωνήματος

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου διαμαρτυρήθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμακούμενη αντι-ισραηλινή ρητορική του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ φέρεται να ζήτησε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα ενίσχυαν την τουρκική πολεμική αεροπορία, σύμφωνα με ισραηλινούς και αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Axios.

Το τηλεφώνημα Νετανιάχου – Τραμπ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα στον Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή.

Ο Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πηγές του Axios, ο Νετανιάχου διαμαρτυρήθηκε στον Τραμπ για τον Ερντογάν, δείχνοντας ότι ήθελε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συγκρατήσει τον Τούρκο ηγέτη.

«Ο Νετανιάχου έκανε ένα αίτημα και ο πρόεδρος τον άκουσε. Οπότε ο πρόεδρος ίσως μεταφέρει [ενν. στον Ερντογάν] ένα μήνυμα του τύπου: “Μπορείς να το πάρεις λίγο πιο χαλαρά σε αυτό το θέμα;” Αλλά τα πράγματα είναι όπως είναι», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Η συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν στο ΝΑΤΟ

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναμένεται να συναντηθούν κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, την Τρίτη και την Τετάρτη, στην Άγκυρα.

Το Axios σημειώνει ότι, εν μέσω της έντασης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας τα τελευταία δύο χρόνια, ο Τραμπ διατηρεί στενές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες.

Ωστόσο, όπως προσθέτει το Axios, η θέση του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, λόγω του πολέμου με το Ιράν.

Δεν είναι σαφές πόση επιρροή εξακολουθεί να έχει ο Νετανιάχου, τόσο λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν όσο και λόγω των οικονομικών οφελών από τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Τουρκία.

Οι αιχμές Νετανιάχου κατά της Τουρκίας

Μιλώντας στο Fox News, ο Νετανιάχου αποκάλεσε την Τουρκία «καθεστώς που έχει μολυνθεί από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα».

«Δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δοθούν F-35 ή κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη», επέμεινε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

WATCH: Netanyahu on Türkiye:



I don't think they should be given F-35s or the engines for their fighter jets, because that'll upset the power balance in the Middle East, which is ultimately guaranteed by Israeli air superiority and also by, I think, America's posture in the… pic.twitter.com/OnP40YYk6U July 6, 2026

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ φάνηκε να υπονοεί ότι θα συμφωνούσε να πουλήσει στην Τουρκία κινητήρες μαχητικών αεροσκαφών F110 και να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα F-35.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει ότι μια τέτοια κίνηση θα «διατάρασσε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, την οποία τελικά εγγυώνται η αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και επίσης η στάση της Αμερικής στη Μέση Ανατολή».

«Μεγάλη χώρα», αλλά με Ερντογάν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αποκάλεσε την Τουρκία «μεγάλη χώρα», αλλά παραπονέθηκε ότι κυβερνάται από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος, όπως είπε, απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή και κατέχει τη μισή Κύπρο.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ακόμη ότι δεν έχει οριστεί ημερομηνία για μια επερχόμενη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, προκειμένου να συναντηθεί με τον Τραμπ.

Παράλληλα, υποβάθμισε για ακόμη μία φορά τις πρόσφατες εντάσεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν.

«Συμφωνούμε σχεδόν σε όλα», ισχυρίστηκε ο Νετανιάχου.

«Έχουμε διαφωνίες κατά καιρούς, αλλά τις επιλύουμε επειδή είμαστε σύμμαχοι», είπε, σημειώνοντας ότι οι δύο πλευρές συζητούν τις διαφωνίες τους «σε ανοιχτή συζήτηση».

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