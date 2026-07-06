Σάλος με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας: Δήλωσε ότι δεν θα έλεγε όχι σε μια νύχτα… σεξ με την Κάιλι Μινόγκ και προκάλεσε αντιδράσεις (video)

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Ένα χαλαρό podcast στο οποίο συμμετείχε ο Αντονι Αλμπανέζε, τον έκανε viral για λάθος λόγους.
Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας συμμετείχε στην εκπομπή της κωμικού Νίκι Οζμπορν, η οποία τον ρώτησε ποια θα διάλεγε για σεξ, γάμος ή ραντεβού μεταξύ των Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν και Ρόντα Μπερτσμορ (Αυστραλή παρουσιάστρια).
Αρχικά ο Αλμπανέζε απάντησε διστακτικά πως: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες»
«Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά;» τον ξαναρώτησε αστειευόμενη, για να πάρει την απάντηση: «Η Κάιλι (Μινόγκ), προφανώς και τα τρία».
Η κωμικός επέμεινε: «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες μαζί της;»
Ο Αλμπανέζε απάντησε «όλα τα παραπάνω. Είναι καταπληκτική!».
What the heck!?— Caldron Pool (@CaldronPool) July 3, 2026
The Australian Prime Minister says he’d rather “shag” Kylie Minogue than Nicole Kidman.
Albanese was asked: “You’d marry Kylie? And shag her? And date her?”
“All of the above,” the PM replied.
What a grub. pic.twitter.com/pF4FejXbq0
Στη συνέχεια προσπάθησε να το… σώσει με την -προσφάτως- σύζυγό του.
Η Οζμπορν τον ρώτησε αν «το κάνουν σαν κουνέλια», με τον πρωθυπουργό να απαντά αστειευόμενος: «Όταν έχουμε χρόνο….».
Αντιλαμβανόμενος τις διαστάσεις που πήρε η συνέντευξη -για την οποία δέχτηκε κριτική περί σεξιστικών σχολίων και περί ασέβειας προς τις γυναίκες- ο Αλμπανέζε ζήτησε «κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».
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