Σάλος με τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας: Δήλωσε ότι δεν θα έλεγε όχι σε μια νύχτα… σεξ με την Κάιλι Μινόγκ και προκάλεσε αντιδράσεις (video)

Ένα χαλαρό podcast στο οποίο συμμετείχε ο Αντονι Αλμπανέζε, τον έκανε viral για λάθος λόγους.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας συμμετείχε στην εκπομπή της κωμικού Νίκι Οζμπορν, η οποία τον ρώτησε ποια θα διάλεγε για σεξ, γάμος ή ραντεβού μεταξύ των Κάιλι Μινόγκ, Νικόλ Κίντμαν και Ρόντα Μπερτσμορ (Αυστραλή παρουσιάστρια).

Αρχικά ο Αλμπανέζε απάντησε διστακτικά πως: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι παντρεμένος μόλις έξι μήνες»

«Αλλά αν τα πράγματα πάνε στραβά;» τον ξαναρώτησε αστειευόμενη, για να πάρει την απάντηση: «Η Κάιλι (Μινόγκ), προφανώς και τα τρία».

Η κωμικός επέμεινε: «Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ μαζί της και θα έβγαινες μαζί της;»

Ο Αλμπανέζε απάντησε «όλα τα παραπάνω. Είναι καταπληκτική!».

What the heck!?



The Australian Prime Minister says he’d rather “shag” Kylie Minogue than Nicole Kidman.



Albanese was asked: “You’d marry Kylie? And shag her? And date her?”



“All of the above,” the PM replied.



What a grub. pic.twitter.com/pF4FejXbq0 — Caldron Pool (@CaldronPool) July 3, 2026

Στη συνέχεια προσπάθησε να το… σώσει με την -προσφάτως- σύζυγό του.

Η Οζμπορν τον ρώτησε αν «το κάνουν σαν κουνέλια», με τον πρωθυπουργό να απαντά αστειευόμενος: «Όταν έχουμε χρόνο….».

Αντιλαμβανόμενος τις διαστάσεις που πήρε η συνέντευξη -για την οποία δέχτηκε κριτική περί σεξιστικών σχολίων και περί ασέβειας προς τις γυναίκες- ο Αλμπανέζε ζήτησε «κατηγορηματικά συγγνώμη για τα σχόλια».

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