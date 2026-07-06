«Κόκκινη κάρτα» στον Πρίγκιπα Χάρι – Κλειστές οι πόρτες του Μπάκιγχαμ για αυτόν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Νέα ψυχρολουσία για τον πρίγκιπα Χάρι καθώς, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της ομάδας του ότι είχε αποδεχθεί να μείνει στο Μπάκιγχαμ κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, το Παλάτι διέψευσε ότι κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί.

«Η πρόσκληση αποσύρθηκε» ανέφερε το Παλάτι και ο Χάρι μιλάει για «απογοητευτική» εξέλιξη, σύμφωνα με το BBC.

Όπως αναφέρουν πηγές από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ο Δούκας του Σάσεξ Χάρι δεν θα φιλοξενηθεί σε βασιλική κατοικία κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη βρετανική πρωτεύουσα, και σίγουρα όχι στο Μπάκιγχαμ όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό.

Πώς φτάσαμε στο «απαγορευτικό»

Βασιλικές πηγές αναφέρουν ότι στον πρίγκιπα Χάρι είχε πράγματι προταθεί να διαμείνει σε κατοικία της βασιλικής οικογένειας. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν, δεν απάντησε επισήμως στην πρόσκληση έως την προθεσμία που είχε τεθεί, δηλαδή μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας.

Έτσι, μέσα στο Σαββατοκύριακο ενημερώθηκε ότι η πρόσκληση δεν ίσχυε πλέον.

Πηγές του Παλατιού εξηγούν ότι απαιτείται συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προετοιμασίας ώστε να οργανωθεί η φιλοξενία ενός επισκέπτη σε βασιλική κατοικία, με την απαραίτητη διάθεση προσωπικού της Βασιλικής Οικίας και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.

«Η πρόσκληση αποσύρθηκε»

Από την πλευρά του πρίγκιπα Χάρι, εκπρόσωπός του ανέφερε ότι, παρά την αρχική ανακοίνωση πως είχε γίνει δεκτή η πρόσκληση, ενημερώθηκαν τελικά ότι αυτή «αποσύρθηκε».

Το περιβάλλον του Δούκα του Σάσεξ χαρακτήρισε την εξέλιξη «απογοητευτική», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρξε αλλαγή στάσης από το Παλάτι.

Γιατί επισκέπτεται τη Βρετανία

Ο πρίγκιπας Χάρι ταξιδεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό την προετοιμασία για τους Αγώνες Invictus, οι οποίοι θα διεξαχθούν στο Μπέρμιγχαμ το επόμενο έτος, καθώς και για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Κατά την παραμονή του στο Μπέρμιγχαμ αναμένεται να επισκεφθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης, καθώς και το Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο (National Exhibition Centre), όπου θα διεξαχθούν οι Invictus Games.

Χωρίς τη Μέγκαν και τα παιδιά

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο Χάρι θα ταξιδέψει μόνος του στο Λονδίνο.

Η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, και τα δύο παιδιά τους, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ, δεν θα τον συνοδεύσουν, μετά την επιβεβαίωση ότι η οικογένεια δεν δικαιούται αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση κατά την παραμονή της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται η Μέγκαν και τα παιδιά να συναντήσουν τον Χάρι αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο Μπέρμιγχαμ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τους Invictus Games.

Θα δει άραγε ο βασιλιάς Κάρολος τα εγγόνια του;

Παραμένει άγνωστο εάν, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του, τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ.

Ο Βρετανός μονάρχης δεν έχει δει τα δύο παιδιά από κοντά εδώ και τέσσερα χρόνια, γεγονός που έχει επανειλημμένα απασχολήσει τον βρετανικό Τύπο.

Βρετανικά δημοσιεύματα ανέφεραν επίσης ότι το πρόγραμμα του πρίγκιπα Χάρι ενδέχεται να περιλαμβάνει επίσκεψη στο Άλθορπ, το οικογενειακό κτήμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Νορθάμπτονσιρ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχαν σχέδια να μεταβεί εκεί μαζί με τη Μέγκαν και τα παιδιά τους, ώστε να επισκεφθούν τον ιδιωτικό τάφο της μητέρας του.

Η διαμάχη για την ασφάλεια

Η πολυετής διαμάχη του πρίγκιπα Χάρι με τη βρετανική κυβέρνηση σχετικά με την προσωπική του ασφάλεια ξεκίνησε το 2020, όταν ο ίδιος και η Μέγκαν αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους ως ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας και εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έκτοτε, η αρμόδια επιτροπή για την ασφάλεια των επισήμων αποφάσισε ότι, καθώς ο Χάρι επισκέπτεται πλέον σπάνια το Ηνωμένο Βασίλειο, η παροχή προστασίας θα εξετάζεται κατά περίπτωση και όχι σε μόνιμη βάση.

Ο ίδιος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να επιστρέψει στη χώρα με τη σύζυγο και τα παιδιά του χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Σε συνέντευξή του στο BBC το 2025 είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί να φανταστεί έναν κόσμο στον οποίο θα έφερνε αυτή τη στιγμή τη γυναίκα και τα παιδιά του πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η τελευταία φορά που Χάρι και η Μέγκαν βρέθηκαν μαζί στη Βρετανία ήταν το 2022, για την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Έκτοτε ο Δούκας του Σάσεξ έχει πραγματοποιήσει αρκετές επισκέψεις μόνος του, ενώ στην πιο πρόσφατη συνάντησή του με τον βασιλιά Κάρολο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δύο άνδρες είχαν συνομιλήσει ιδιωτικά.

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