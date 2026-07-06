Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: «Καμπανάκι» από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία για αναβάθμιση της Τουρκίας

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την ανησυχία της για στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας, και μάλιστα με τις… ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει αύριο στην Άγκυρα, εκφράζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Στο πλαίσιο εκδήλωσης του κόμματος για τα εθνικά θέματα, στην οποία εισηγητές ήταν οι Κωνσταντίνος Γρίβας (Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων), Περικλής Νεάρχου (Πρέσβης επί τιμή), Δημήτρης Κυπριώτης (Στρατηγός ε.α.), Βασίλης Φούσκας (Καθηγητής Διεθν. Πολιτικής και Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Ανατ. Λονδίνου), Σωτήρης Μητραλέξης (Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) και Κέρη Μαυρομμάτη (Δρ. εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας συγγραφέας και Νομικός), υπογραμμίστηκε ότι η δημιουργία δύο νέων ΝΑΤΟϊκών στρατηγείων Τουρκία, ουσιαστικά καθιστά τη γείτονα χώρα de facto «χωροφύλακα» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τονίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ελληνική κυβέρνηση χωρίς την άρση του Casus Belli και τη ρητή διασφάλιση των ελληνικών συνόρων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, έναντι της συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης τουρκικής απειλής. Καλεί δε την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της χάραξης εξωτερικής πολιτικής, «να πράξει τα αυτονόητα. Να αξιοποιήσει τις συμμαχίες στις οποίες εντασσόμαστε, προς την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων και όχι προς την εξυπηρέτηση των συμφερόντων άλλων χωρών. Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένα και ενάντια στην οικοδόμηση μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας που θα διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

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