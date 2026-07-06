Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: «Καμπανάκι» από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία για αναβάθμιση της Τουρκίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την ανησυχία της για στρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας, και μάλιστα με τις… ευλογίες της ελληνικής κυβέρνησης, ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ που αρχίζει αύριο στην Άγκυρα, εκφράζει η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Στο πλαίσιο εκδήλωσης του κόμματος για τα εθνικά θέματα, στην οποία εισηγητές ήταν οι Κωνσταντίνος Γρίβας (Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων), Περικλής Νεάρχου (Πρέσβης επί τιμή), Δημήτρης Κυπριώτης (Στρατηγός ε.α.), Βασίλης Φούσκας (Καθηγητής Διεθν. Πολιτικής και Οικονομίας, Πανεπιστήμιο Ανατ. Λονδίνου), Σωτήρης Μητραλέξης (Δρ. Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων) και Κέρη Μαυρομμάτη (Δρ. εξειδικευμένη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας συγγραφέας και Νομικός), υπογραμμίστηκε ότι η δημιουργία δύο νέων ΝΑΤΟϊκών στρατηγείων Τουρκία, ουσιαστικά καθιστά τη γείτονα χώρα de facto «χωροφύλακα» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία τονίζει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ελληνική κυβέρνηση χωρίς την άρση του Casus Belli και τη ρητή διασφάλιση των ελληνικών συνόρων και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, έναντι της συνεχιζόμενης και κλιμακούμενης τουρκικής απειλής. Καλεί δε την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της χάραξης εξωτερικής πολιτικής, «να πράξει τα αυτονόητα. Να αξιοποιήσει τις συμμαχίες στις οποίες εντασσόμαστε, προς την διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων και όχι προς την εξυπηρέτηση των συμφερόντων άλλων χωρών. Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένα και ενάντια στην οικοδόμηση μιας αρχιτεκτονικής ασφαλείας που θα διασφαλίζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».
Διαβάστε επίσης
Υποκλοπές: Ο Σαμαράς στον Άρειο Πάγο – Ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του
Απάντηση Παπασταύρου σε Καρυστιανού: Στο Ωραιόκαστρο ούτε υπάρχουν, ούτε επιτρέπεται να υπάρξουν ανεμογεννήτριες
Καρυστιανού: Από τα Τέμπη και τα ελληνοτουρκικά, στις γυναικοκτονίες και τις ανεμογεννήτριες – Η δύσκολη άσκηση μίας πολιτικής ατζέντας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.