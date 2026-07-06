Απάντηση Παπασταύρου σε Καρυστιανού: Στο Ωραιόκαστρο ούτε υπάρχουν, ούτε επιτρέπεται να υπάρξουν ανεμογεννήτριες

Απάντηση στη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία χθες Κυριακή με αφορμή τη μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο κάλεσε την κυβέρνηση να απαντήσει εάν υπήρχαν αιτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή, έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο Mega, ο Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε «αποκύημα της φαντασίας» της Μαρίας Καρυστιανού το υπονοούμενο της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για σύνδεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο με σχέδια για ανέγερση ανεμογεννητριών.

«Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν, και με το νέο Ειδικό Χωροταξικό – να το πούμε κι αυτό, που και αυτό είναι σε δημόσια διαβούλευση – δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν».

«Άρα, δεν υπάρχουν, δεν ωριμάζουν έργα για να γίνουν, και δεν θα επιτρέπεται να υπάρξουν. Νομίζω στο θέμα αυτό απαιτείται πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών, όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα».

«Η εμπρηστική επίθεση στρέφεται εναντίον της Δημοκρατίας»

Αναφερόμενος στην εμπρηστική επίθεση στα σπίτια των πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο κος Παπασταύρου δήλωσε:

«Αυτό είναι πέρα και πάνω από την κυβέρνηση. Είναι για όλο το πολιτικό σύστημα, είναι για όλη την κοινωνία. Δεν είναι ένα θέμα μόνο της κυβέρνησης.

Αυτή η δολοφονική επίθεση, αυτή η τρομοκρατική επίθεση. Δεν στρέφεται εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, στρέφεται εναντίον της Δημοκρατίας, εναντίον των κανόνων οργάνωσης της κοινωνίας μας, τον τρόπο που εμείς και τα παιδιά μας ζούμε».

«Εκεί χρειάζεται μία καθολική αποδοκιμασία. Δεν μπορεί κανείς να βρει οποιοδήποτε χρωματισμό σε αυτή τη δολοφονική επίθεση που να την εξηγεί, να τη δικαιολογεί.

Νομίζω σε περίπτωση θανάτου ενός ανθρώπου από αυτή την τρομοκρατική ιδεολογική επίθεση, χρειάζεται η κοινωνία και όλο το πολιτικό σύστημα ενωμένοι, να την περιθωριοποιήσουν και να την αποδοκιμάσουν.

Δεν υπάρχει περιθώριο να ξαναγυρίσει η χώρα μας σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Και είμαι σίγουρος ότι οι δράστες θα βρεθούν και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της δικαιοσύνης».

«Το νερό είναι δημόσιο αγαθό – Καμία ιδιωτική εταιρία»

Ο Σταύρος Παπασταύρου αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο για τη διαχείριση του νερού, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση αυτή την εβδομάδα, τονίζοντας την ανάγκη για ολιστική διαχείριση του νερού, καθώς υπάρχουν 735 διαφορετικοί οργανισμοί διαχείρισης στη χώρα, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες – έως και 70% σε κάποιες περιοχές – και προβλήματα στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό.

«Αφορά πάρα πολλούς δήμους και στην πραγματικότητα το νερό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, είναι ένα δημόσιο αγαθό. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε μάθει να το προστατεύουμε. Σε όλη την Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες απώλειες. Το πρόβλημα με το νερό είναι συνολικό και απαιτεί μία ολιστική διαχείριση.

Κάθε δήμος έχει το δικό του πρόγραμμα, άλλοι συνδέονται με την ΕΥΔΑΠ, άλλοι έχουν παροχές. Τα νησιά έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα».

«Άρα, χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μία μεταρρύθμιση. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Στη χώρα μας υπάρχουν 735 οργανισμοί διαχείρισης του νερού. Στην Πολωνία και στην Ιρλανδία ένας. Το να γίνει ένας από τη μια μέρα στην άλλη θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και ουσιαστικά μπορεί να δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυνε. Πρέπει όμως να το νοικοκυρέψουμε, να το οργανώσουμε».

«Άρα σε πρώτο βήμα προχωρούμε στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αττική, που ουσιαστικά είναι πάνω από το 50% του πληθυσμού, να οργανώσουμε και να ενώσουμε δυνάμεις, ούτως ώστε να έχουμε οικονομίες κλίμακος, να μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις, να αλλάξουμε τα δίκτυα. Γιατί πάρα πολλά δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια».

«Και επίσης υπάρχει και το θέμα της αποχέτευσης, της διαχείρισης των λυμάτων. Για να μπορέσεις να προλάβεις, χρειάζεται να μπορέσεις να οργανώσεις καλύτερα το χώρο. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι ένα πρώτο βήμα, να ενώσουμε δυνάμεις, να κάνουμε μια ολιστική διαχείριση: ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση».

Όπως τόνισε ο ίδιος, το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό και ότι η μεταρρύθμιση θα ενισχύσει τον δημόσιο χαρακτήρα του.

«Καμία ιδιωτική εταιρεία. Το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. (…) Το νερό ανήκει σε όλους και όχι μόνο σε εμάς, ανήκει και στα παιδιά μας. Πρέπει να το κληροδοτήσουμε, να το δώσουμε όπως το βρήκαμε».

«Θα υπάρξει αποτίμηση από τη ΡΑΕΕΥ των δικτύων και της χρήσης, έτσι ώστε να μπορεί κάθε δήμος να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αυτή τη μεταβίβαση των δικτύων.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: η μεταρρύθμιση γίνεται για να διασφαλίσουμε το δημόσιο αγαθό, ποιοτικό νερό και σε προσιτή τιμή. Η Ελλάδα, να πούμε και κάτι καλό, έχει το καλύτερο ποιοτικά νερό στην Ευρώπη. Πολύ σημαντικό».

«Σε αυτή τη φάση όχι, δεν περιλαμβάνει ταμιευτήρες. Είναι Αττική, ΕΥΔΑΠ, Εύβοια, Βοιωτία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Αλλά είναι ένα πρώτο βήμα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην οργάνωση του 50% του πληθυσμού, έτσι ώστε σε ένα δεύτερο βήμα να δούμε τις υπόλοιπες περιφέρειες».

Για τους υδρογονάνθρακες

Τέλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων, ανέφερε ότι στόχος είναι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο στις 14 Φεβρουαρίου.

Εκτιμάται ότι υπάρχει ένα δυνητικό κοίτασμα 270 δισ. κυβικών μέτρων, το οποίο, αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 δισ. ευρώ δημόσια έσοδα.

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