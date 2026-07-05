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05.07.2026 19:18

Καρυστιανού για Ωραιόκαστρο: Οργή για την αδυναμία της κυβέρνησης στο να προστατέψει ανθρώπους και περιβάλλον

05.07.2026 19:18
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Λόγο για «οργή» κατά της κυβέρνησης, έκανε ο Μαρία Καρυστιανού με αφορμή τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο.

«Το Ωραιόκαστρό μας στη Θεσσαλονίκη παραδόθηκε στις φλόγες, που άφησαν πίσω τους ένα τοπίο ολικής καταστροφής. Χάθηκε πολύτιμος φυσικός πλούτος, περιουσίες πολιτών και επιχειρήσεων καταστράφηκαν και οι κάτοικοι βιώνουν την αγωνία και την οργή που προκαλεί η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προστατεύσει αποτελεσματικά ανθρώπους και φυσικό περιβάλλον» ανέφερε η επικεφαλής της «Ελπίδας για Δημοκρατία» που έθεσε και 4 ερωτήματα για την πυρκαγιά.

«Το Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα, εγγράφως και με απόλυτη διαφάνεια απαντήσεις στα εξής κρίσιμα ερωτήματα:

  1. Υπήρχαν και είχαν συντηρηθεί οι προβλεπόμενες αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή;
  2. Είχαν συντηρηθεί τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης και υψηλής τάσης; Έγιναν οι αποψιλώσεις των κλαδιών δέντρων ώστε να μην ακουμπούν στα εναέρια καλώδια;
  3. Είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και πολιτικής προστασίας που επιβάλλουν οι νόμοι και οι υπηρεσιακές οδηγίες;
  4. Υπάρχουν ή όχι αιτήσεις ή σχεδιασμοί για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις καμμένες εκτάσεις;» διερωτήθηκε.

Καταλήγοντας, τονίζει: «Η κυβέρνηση οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε αδειοδότηση ή ενέργεια που θα μπορούσε να ενισχύσει την καχυποψία και την πεποίθηση σημαντικού μέρους της κοινωνίας ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές ενδέχεται να αξιοποιούνται προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων και εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος, της Πατρίδας και των Ελλήνων πολιτών. Οι πολίτες δεν ανέχονται πλέον σκιές, υπεκφυγές και αδιαφάνεια. Απαιτούν καθαρές απαντήσεις, πλήρη λογοδοσία και συγκεκριμένες ευθύνες. Την ίδια ώρα, παραμένει ανοιχτή η δημόσια συζήτηση για τις επιλογές που οδήγησαν στην απολιγνιτοποίηση και στην καταστροφή του ενεργειακού «μαξιλαριού» της χώρας ιδιαίτερα σε περιόδους ενεργειακής κρίσης, η οποία εκτοξεύει τις τιμές και την ακρίβεια, που συνθλίβει τα ελληνικά νοικοκυριά»

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