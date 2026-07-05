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05.07.2026 19:37

Πώς η φωτιά στην Οινόη δημιούργησε τον δικό της καιρό – Το meteo.gr εξηγεί

05.07.2026 19:37
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Η φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Οινόης Αττικής παρουσίασε «παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά», ένα φαινόμενο κατά το οποίο η ίδια η δασική πυρκαγιά δημιουργεί «τον δικό της καιρό».

Αυτό επισημαίνει μεταξύ άλλων η μονάδα ΜΕΤΕΟ/Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπως αποτυπώνεται χαρακτηριστικά σε συνημμένο σύντομο χρονογράφημα από τις κάμερες της Μονάδας ΜΕΤΕΟ στην Πεντέλη.

Ειδικότερα όπως εξηγεί η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, ως πυροεπαγωγή ορίζεται η διαδικασία με την οποία μία δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, καταλήγοντας να δημιουργεί το δικό της καιρό. Πιο συγκεκριμένα, όπως τονίζει, η θερμότητα που εκλύεται από την καύση της βλάστησης τροφοδοτεί τη δημιουργία ισχυρών ανοδικών ρευμάτων του αέρα που, υπό τις κατάλληλες ατμοσφαιρικές συνθήκες οδηγούν «στη δημιουργία των χαρακτηριστικών πυροσωρειτών».

Οι πυροσωρείτες είναι τα λευκά νέφη που σχηματίζονται στην απόληξη της επαγωγικής στήλης της φωτιάς (η στήλη καπνού που ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα πάνω από μία πυρκαγιά)». «Η δημιουργία τους αποτελεί αποτέλεσμα του καιρού που δημιουργεί η φωτιά, ενώ η εμφάνιση τους δηλώνει συχνά ακραία πυρική συμπεριφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ στην πυρκαγιά της Οινόης, οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι σήμερα σχετικά ευνοϊκές για την εκδήλωση πυροεπαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα:

– κοντά στην επιφάνεια επικρατούν σχετικά ξηρές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την έντονη καύση της βλάστησης και άρα την παραγωγή μεγάλου θερμικού φορτίου

– ψηλότερα στην ατμόσφαιρα υπάρχει διαθέσιμη υγρασία που τροφοδοτεί με ορμή την επαγωγική στήλη και διευκολύνει την παροδική δημιουργία πυροσωρειτών

– η διάτμηση του ανέμου καθ’ ύψος (το πώς δηλαδή μεταβάλλεται η ταχύτητα και η διεύθυνση του σε διαφορετικά ύψη της ατμόσφαιρας) είναι σχετικά χαμηλή, επιτρέποντας την παροδική δημιουργία των πυροσωρειτών

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