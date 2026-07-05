Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 25χρονου για έκθεση της 7χρονης κόρης του σε κίνδυνο

Στη σύλληψη ενός πατέρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης μετά την παραμέληση ενός 7χρονου κοριτσιού, που εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το κοριτσάκι εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι, από διερχόμενους πολίτες, να περιφέρεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχοντας βγει από το σπίτι χωρίς κάποιον να το συνοδεύει.

Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου και θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή ο 25χρονος πατέρας της, κατηγορούμενος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

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