Τρεις συλλήψεις για τις πυρκαγιές στο Κιλκίς

Τρία άτομα συνελήφθησαν στο Κιλκίς στο πλαίσιο των ερευνών για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στον νομό.

Τις συλλήψεις πραγματοποίησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο της διερεύνησης παραβάσεων της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

Ειδικότερα, χτες, στην περιοχή Πικρολίμνη Κιλκίς, όπου ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ημεδαπός 52 ετών, προέβη στη χρήση ψησταριάς και στη ρίψη πυροτεχνημάτων, κατά παράβαση των απαγορεύσεων που ισχύουν σε ημέρες πολύ υψηλού δείκτη επικινδυνότητας. Ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.743 ευρώ.

Στις 15:36, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Λειψυδρίου του Δήμου Κιλκίς, η οποία επεκτάθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών και δασική έκταση, καίγοντας συνολικά περίπου 1.300 στρέμματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση εργασιών θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 44χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επιπλέον, στις 16:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, συνολικής έκτασης περίπου 50 τ.μ., στην περιοχή Ανθοφύτου του Δήμου Κιλκίς. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια καύσης ξύλων για τη θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι από 57χρονο ημεδαπό, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.065 ευρώ.

Για τα περιστατικά ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 518 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 636.080,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 160 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 147 (91,88%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (8,13%) από πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τονίζοντας ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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