Φωτιά και 112 και στο Λειψύδριο του Κιλκίς – Μάχη με τις φλόγες στη Θεσσαλονίκη, οριοθετήθηκαν σε Ρόδο και Κέρκυρα

Μήνυμα του 112 για δασική πυρκαγιά εστάλη στους κατοίκους που βρίσκονται στη Λειψύδριο του Κιλκίς.

«Παραμείνετε σε ετοιμότητα», αναφέρει.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λειψύδριο της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Η πυρκαγιά, που σήμανε νέο συναγερμό στην Πυροσβεστική, εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 11 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και πέντε πυροσβεστικά αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λειψύδριο Κιλκίς. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. July 4, 2026

Σε εξέλιξη δύο φωτιές στη Θεσσαλονίκη

Σε εξέλιξη βρίσκονται και δύο πύρινα μέτωπα στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης που καίει χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στην περιοχή επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα πυροσβεστικά οχήματα και δύο ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 26 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Κουφάλια της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στο σημείο της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της. Ήχησε το 112 και στους Νέους Επιβάτες Μαίνεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, λίγα λεπτά πριν από τις 5 το απόγευμα, σε χαμηλή βλάστηση κοντά στους Νέους Επιβάτες, στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της πυροσβεστικής και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 6 οχήματα, εθελοντές και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026 Στην περιοχή ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους των γύρω περιοχών σε ετοιμότητα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέοι_Επιβάτες της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026 10 στρέμματα έκαψε η φωτιά στη Ρόδο Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος, μετά την άμεση και συντονισμένη επέμβαση πυροσβεστών και εθελοντών. Η πυρκαγιά, που είχε σύμμαχο τον δυνατό αέρα, έκαψε περίπου δέκα στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές. Παρά το γεγονός ότι τέθηκε υπό έλεγχο, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Για τον λόγο αυτό έχει σημάνει συναγερμός, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στο σημείο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Έμπωνας Ρόδου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ , 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 4, 2026

Οριοθετήθηκε και στην Κέρκυρα

Στο μεταξύ, οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε, γύρω στις 12.30 το μεσημέρι, στα Βασιλικά Κέρκυρας.

Ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπυρώσεις.

Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αξιζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κερκυρας είχαν άμεσα ελέγξει ετερη πυρκαγία στην περιοχή Απράος.

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