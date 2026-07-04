Εκκενώθηκε ξενοδοχείο στο κέντρο των Χανίων λόγω φωτιάς

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε ξενοδοχείο στην πλατεία 1866, στο γεμάτο από τουρίστες κέντρο της πόλης.

Επιτόπου έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που φρόντισε για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς, αλλά και για την προληπτική εκκένωση του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η φωτιά εκδηλώθηκε σε κουζίνα δωματίου.

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