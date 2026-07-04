Κακουργηματική δίωξη σε 54χρονη που πάτησε και σκότωσε γάτα με το αυτοκίνητο της – «Την παρέσυρε με πρόθεση»

Στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να απολογηθεί 54χρονη, η οποία φέρεται να παρέσυρε με Ι.Χ. αυτοκίνητο γάτα, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει θανάσιμα. Το περιστατικό καταγράφηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης (2/7), σε περιοχή του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Η διαδικασία σύλληψης της γυναίκας κινήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από καταγγελία που έγινε στις αρχές ότι η 54χρονη οδηγός παρέσυρε με πρόθεση το άτυχο ζώο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η συγκεκριμένη καταγγελία φαίνεται να στηρίζεται σε βίντεο από κάμερα παρακείμενου καταστήματος, που φέρεται να κατέγραψε την παράσυρση.

Το ζώο παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και μεταφέρθηκε στην Κτηνιατρική Κλινική του ΑΠΘ, προκειμένου να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια θανάτου.

Σε βάρος της 54χρονης ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των ζώων συντροφιάς και θα κληθεί να απολογηθεί για την πράξη που της καταλογίζεται, με την ίδια να την αρνείται.

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