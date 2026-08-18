ABC: Στα δικαστήρια κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την ελευθερία του λόγου – «Απειλείται η άδεια του δικτύου»

Takeaways by to pontiki AI Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC κατέθεσε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ και της ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών για παραβίαση της ελευθερίας του λόγου.

Το δίκτυο υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση διεξάγει εκστρατεία αντιποίνων απειλώντας τις άδειες μετάδοσης εξαιτίας του περιεχομένου των εκπομπών του.

Ως αποδεικτικό στοιχείο, το ABC επικαλείται την επίσπευση των αιτήσεων ανανέωσης αδειών μετά τις συγκρούσεις του δικτύου με το ζεύγος Τραμπ.

Το ABC ζητά από τη δικαιοσύνη να αποκαταστήσει τη ζημία που έχει υποστεί και να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει τις απειλές.

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Στην αμερικανική δικαιοσύνη προσέφυγε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ιδιοκτησίας του ομίλου της Disney, σε βάρος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής τηλεπικοινωνιών, της FCC, κατηγορώντας τους ότι πλήττουν την ελευθερία του λόγου απειλώντας τις άδειες μετάδοσης.



Ειδικότερα, το ABC κατηγορεί, στην αγωγή που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον, την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι διεξάγει «εκστρατεία αντιποίνων εναντίον του ABC για έναν και μοναδικό λόγο: δεν συμφωνεί με όσα μεταδίδει το ABC».

Disney’s ABC has filed a First Amendment lawsuit against the Federal Communications Commission (FCC).



ABC’s lawyers claim the Trump administration has “attacked ABC’s speech” on multiple occasions, including “the stories its journalists report and the viewpoints its network… pic.twitter.com/D7OA2PkSdi August 18, 2026

Οι επιθέσεις εναντίον του τηλεοπτικού δικτύου, που ξεκίνησαν λίγο μετά την επιστροφή στην εξουσία του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025, «εντείνονται», αναφέρει το κανάλι. Υποστηρίζει μάλιστα ότι οι επιθέσεις φθάνουν πλέον ακόμη και σε «ευθείες απαιτήσεις να στερηθεί το ABC τις άδειες μετάδοσής του εξαιτίας όσων λέγονται σε αυτό».



Το ABC επικαλείται ως αποδεικτικό στοιχείο το αίτημα της FCC προς τα τηλεοπτικά δίκτυα που ανήκουν στον όμιλο Disney να υποβάλουν τις αιτήσεις ανανέωσης αδειών τους νωρίτερα από το αρχικά προγραμματισμένο, μετά την απαίτηση του ζεύγους Τραμπ για την απομάκρυνση του παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, με τον οποίο άνοιξαν πόλεμο, τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ όσο και η Μελάνια Τραμπ.

The lawsuit marks the latest escalation in a row between Disney and the Federal Communications Commission, after the regulator ordered a review of all broadcast TV stations owned by Disney for violations of rules including 'unlawful discrimination'. https://t.co/ISEXoi5x0b pic.twitter.com/N5J25ZBiWR — Financial Times (@FT) August 18, 2026





«Αντιμέτωποι με αυτήν την υπαρξιακή απειλή, οι ενάγοντες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουν από τη δικαστική εξουσία να αποκαταστήσει τη ζημία που έχουν υποστεί από τα κατάφωρα αντίποινα της κυβέρνησης σε βάρος της ελευθερίας της έκφρασής τους, η οποία κατοχυρώνεται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος», εκτιμά το ABC.

Breaking News: ABC sued the FCC, asking a court to block the agency’s aggressive regulatory moves. https://t.co/UPDTp7UkXs August 18, 2026

Το δίκτυο ζητά εντέλει από το δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση να τερματίσει αυτές τις ενέργειες και τις απειλές.

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