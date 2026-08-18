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18.08.2026 15:30

«It: Welcome to Derry»: Το HBO έδωσε επίσημα το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν της σειράς (photo/video)

18.08.2026 15:30
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credit: HBO Max

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Το «πράσινο φως» για τη δεύτερη σεζόν της σειράς «It: Welcome to Derry» έδωσε επίσημα το HBO.

Η παραγωγή, που έκανε πρεμιέρα στην πλατφόρμα HBO Max τον Οκτώβριο του 2025, αντλεί έμπνευση από το εμβληματικό μυθιστόρημα «It» του Στίβεν Κινγκ (Stephen King) λειτουργώντας ως prequel του κινηματογραφικού franchise που σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία το 2017 και το 2019.

Τη μεταφορά της σειράς στη μικρή οθόνη υπέγραψαν οι κινηματογραφιστές Άντι και Μπάρμπαρα Μουσκιέτι (Andy – Barbara Muschietti), μαζί με τον Τζέισον Φουκς (Jason Fuchs) οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά και στις πρόσφατες ταινίες. Στον δεύτερο κύκλο, το ρόλο του showrunner αναλαμβάνει ο Μπραντ Κάλεμπ Κέιν (Brad Caleb Kane), ο οποίος στην πρώτη σεζόν μοιραζόταν τη δημιουργική ηγεσία με τον Φουκς, σύμφωνα με το Variety.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η νέα σεζόν μεταφέρεται χρονικά στο 1935, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης και εστιάζει στη σφαγή της συμμορίας Bradley, μιας ομάδας ληστών τραπεζών που κάνει στάση στο Derry για να αγοράσει πυρομαχικά και τελικά έρχεται αντιμέτωπη με μια εφιαλτική δύναμη. Αν και το καστ των νέων επεισοδίων δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, στον πρώτο κύκλο των οκτώ επεισοδίων πρωταγωνίστησαν οι Τζιόβαν Αντέπο (Jovan Adepo), Τέιλορ Πέιτζ (Taylour Paige), Κρις Τσολκ (Chris Chalk), Τζέιμς Ρεμάρ (James Remar), Στίβεν Ράιντερ (Stephen Rider), Μάντλιν Στόου (Madeleine Stowe) και Ρούντι Μανκούσο (Rudy Mancuso), με τον Μπιλ Σκάρσγκαρντ (Bill Skarsgård) στον εμβληματικό ρόλο του Pennywise.

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