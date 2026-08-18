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18.08.2026 12:16

Γυρίσατεεε; Γιατί από Δευτέρα (24/8) αρχίζει η πρώτη «μάχη» της ενημέρωσης και της τηλεθέασης

18.08.2026 12:16
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credit: pixabay

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Η παράδοση τηρείται και στη νέα τηλεοπτική περίοδο. Οι ενημερωτικές εκπομπές – οι περισσότερες από εκείνες – είναι οι πρώτες από κάθε άλλο πρόγραμμα των καναλιών που αρχίζουν στο φινάλε του Αυγούστου, εγκαινιάζοντας ατύπως την σεζόν, εκάστοτε. Τη Δευτέρα (24/8) θα βρίσκονται σχεδόν όλες και όλοι της Ενημέρωσης στη «γραμμή εκκίνησης».

Μαζί επιστρέφουν και οι μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen – όχι ότι σταμάτησε η καταγραφή, απλώς το προηγούμενο μικρό διάστημα, λόγω θερινών διακοπών δεν  γινόταν ενημέρωση του site με στοιχεία τηλεθέασης για εκπομπές και σταθμούς. Τον καταιγιστικό χορό ενημέρωσης ανοίγουν ΣΚΑΪ και Open με άπαντες παρόντες. Στην ώρα τους θα είναι από Δευτέρα οι εκπομπές του ΣΚΑΪ, «Πρώτη εικόνα»- ο σταθμός συντηρεί σασπένς για τους παρουσιαστές της- και στο καπάκι αρχίζει η εκπομπή «Σήμερα» με τον Γιάννη Πιτταρά στο εξής μαζί με τον Δημήτρη Οικονόμου. Αμέσως μετά το δίδυμο Χρήστου ΚούτραΓιάννη Ντσούνου και την εκπομπή «Αταίριαστοι» και ένα τέταρτα πριν από το μεσημέρι εκκινούν οι Άρης ΠορτοσάλτεΜαρία Αναστασοπούλου με το «Live You».

Το «Live news» του Mega με το Νίκο Ευαγγελάτο επίσης ρίχνεται στη μάχη της ενημέρωσης τη Δευτέρα. Την ίδια μέρα ανανεώνουν to ραντεβού με τους τηλεθεατές οι εκπομπές του Open. Γιάννης Κολοκυθάς και Μάνος Νιφλής θα πουν την πρώτη καλημέρα της νέας σεζόν από το «Ώρα Ελλάδος».

Η σκυτάλη θα περάσει στο  «10 παντού», στο οποίο ο Νίκος Στραβελάκης θα υποδεχθεί στο πλευρό του την Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Στις 15:45 ξεκινά και η νέα τηλεοπτική σεζόν για τους Σπύρο Χαριτάτο και Αλέξανδρα Χατζηγεωργίου με το ειδησεογραφικό μαγκαζίνο «Καθαρές Κουβέντες» – ίδια ώρα με το «Live news» του Mega.

Από την άλλη εβδομάδα στον «πόλεμο» της ενημέρωσης και της τηλεθέασης θα «μπουν» κλιμακωτά και οι ενημερωτικές εκπομπές του Action 24, με πρώτες τις «Πρωινή ζώνη» με τους  Νίκο ΥποφάντηΑλεξάνδρα Καϋμένου και «Action τώρα» με τους Ντόρα ΚουτροκόηΓιώργο Γρηγοριάδη.

Αναμένονται η ανανεωμένη «Καλημέρα Ελλάδα» με τους Άκη ΠαυλόπουλοΒασίλη Χιώτη στον ΑΝΤ1, η «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη ΧασαπόπουλοΑνθή Βούλγαρη, το «Mega Σαββατοκύριακο» με τους Κωνσταντίνο ΣιωμόπουλοΣτέλλα Γκαντώνα, η- σταθερή αξία- «Καλημέρα» με τη Φαίη  Μαυραγάνη, οι «Δεκατιανοί» του ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Γρηγοριάδη και- στο εξής- τη Μίνα Καραμήτρου, η νέα πρόταση του Mega στα πρωινά του Σαββατοκύριακου με τους Βασίλη ΤσεκούραΖήση Μούσιο και οι ενημερωτική ζώνη του ΕΡΤNews.

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