Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας σε ηλικία 69 ετών

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Ενας από τους πλέον αγαπητούς δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.
Ο λόγος για τον Γιάννη Τζούστα, ο οποίος την τελευταία 4ετια πάλευε με την επάρατη νόσο.
Ο Τζούστας κάλυπτε για σειρά ετών το αθλητικό ρεπορτάζ σε εφημερίδας όπως «Το Βήμα» και «Τα Νέα».
Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
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