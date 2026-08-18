Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας σε ηλικία 69 ετών

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Ενας από τους πλέον αγαπητούς δημοσιογράφους του αθλητικού ρεπορτάζ, πέθανε σε ηλικία 69 ετών.

Ο λόγος για τον Γιάννη Τζούστα, ο οποίος την τελευταία 4ετια πάλευε με την επάρατη νόσο.

Ο Τζούστας κάλυπτε για σειρά ετών το αθλητικό ρεπορτάζ σε εφημερίδας όπως «Το Βήμα» και «Τα Νέα».

Η κηδεία του θα είναι πολιτική και θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

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