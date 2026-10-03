Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 34χρονος οδηγός μηχανής μετά από σύγκρουση με 36χρονο σε πατίνι

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Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (3/10) στην περιοχή της Νέας Περάμου Καβάλας στον δρόμο προς Αμμολόφους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δίκυκλη μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με ηλεκτρικό πατίνι.
Από το τροχαίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο 34χρονος οδηγός της μηχανής, ενώ ο δεύτερος με το πατίνι 36 ετών τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας.
Τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
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