Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα – «Καρφώθηκε» σε κολώνα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν ανήλικος οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, κάτω αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμής– συνθήκες.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Στο έλεος της κακοκαιρίας για τρίτο 24άωρο η Κρήτη – «Βροχή» τα μηνύματα από το 112 (Photos/Video)

Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Κανονικά από Πειραιά και Ραφήνα, απαγορευτικό στο Λαύριο

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι εξετάσεις που αναμένονται και το… γραφειοκρατικό εμπόδιο στις ιστολογικές (Video)



