search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:17
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 17:19

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός ανήλικος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα – «Καρφώθηκε» σε κολώνα

03.10.2026 17:19
EKAV

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Χερσόνησο Ηρακλείου όταν ανήλικος οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, κάτω αδιευκρίνιστες -μέχρι στιγμήςσυνθήκες.

Το δίκυκλο που οδηγούσε ο ανήλικος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα σε κολώνα, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον νεαρό οδηγό ήταν ήδη πολύ αργά.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Στο έλεος της κακοκαιρίας για τρίτο 24άωρο η Κρήτη – «Βροχή» τα μηνύματα από το 112 (Photos/Video)

Αποκαθίστανται σταδιακά τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια – Κανονικά από Πειραιά και Ραφήνα, απαγορευτικό στο Λαύριο

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Οι εξετάσεις που αναμένονται και το… γραφειοκρατικό εμπόδιο στις ιστολογικές (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

russian_frigate_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ένας νεκρός από ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο σε λιμάνι της Οδησσού

gallia diadiloseis (1)
ΚΟΣΜΟΣ

«Κρεσέντο» βίας και καταστολής στη Γαλλία: Ανήλικος έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα – Ενώνονται με τα κίτρινα γιλέκα οι μαθητές (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

latinopoulou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά - Οι ακρότητες, η φαντασίωση... «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 18:10
SIRMOS_TRAM
ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο Κυριακή λόγω αγώνων δρόμου

Saudi’s Army
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Νέα επίθεση σε πετρελαϊκές της υποδομές

sillipsi_andras_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας 27χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Είχε εμπλοκή στο επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβυσσο

1 / 3