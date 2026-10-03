«Κρεσέντο» βίας και καταστολής στη Γαλλία: Ανήλικος έχασε το μάτι του από πλαστική σφαίρα – Ενώνονται με τα κίτρινα γιλέκα οι μαθητές (Video)

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Συνεχίζονται στη Γαλλία οι μαθητικές διαδηλώσεις, με τα επεισόδια βίας να κλιμακώνονται και την αστυνομία να προχωρά σε χιλιάδες συλλήψεις. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ιδιαίτερα σκληρές σκηνές, με περιστατικά βίας τόσο από διαδηλωτές όσο και από αστυνομικούς.

Μεταξύ των σοβαρών περιστατικών που αναφέρθηκαν είναι ο τραυματισμός μαθητή, ο οποίος έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα, καθώς και η επίθεση σε αστυνομικό από πλήθος μαθητών, μετά από περιστατικό κατά το οποίο ο ίδιος φέρεται να είχε κρατήσει το κεφάλι μαθητή μέσα σε νερό. Παράλληλα, στη Μασσαλία ένας 15χρονος συνελήφθη, καθώς χρησιμοποίησε φλογοβόλο εναντίον γυναίκας που προσπάθησε να τον εμποδίσει να καταστρέψει στάση τραμ, ενώ στη νότια Γαλλία καθηγητής δέχθηκε επίθεση με βενζίνη και απόπειρα να του βάλουν φωτιά.

🇫🇷 | Des #jeunes ont mis le feu au #collège François-Rabelais, à #Metz, provoquant un important #incendie. Les faits surviennent dans un contexte de #blocus et des #emeutes qui touchent des centaines de #lycée à travers la #France 🔥 pic.twitter.com/UknjKrwVNY — Instant Actu (@Inst_Actu) October 2, 2026

Το βράδυ της Παρασκευής, το Γυμνάσιο Φρανσουά Ραμπελαί στην πόλη Μετς της Γαλλίας, σύμφωνα με πληροφορίες, κάηκε ολόκληρο κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην περιοχή.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν έχει καλέσει σε μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της 6ης Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών και μαθητών. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί νέα κινητοποίηση στις 17 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία είχε ήδη προγραμματιστεί διαδήλωση των «κίτρινων γιλέκων».

Υπό κράτηση χιλιάδες μαθητές λυκείου

Μόνο χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 1.747 συλλήψεις—από τη Δευτέρα οι συλλήψεις συνολικά ξεπερνούν τις 5.000, ανακοίνωσε το βράδυ ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «735 σχολεία επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις—μείωση της τάξης του 30%— και καταγράφηκαν περιστατικά αστικής βίας κοντά σε 158 σχολεία: ρίψη αντικειμένων και συγκρούσεις με στόχο τις δυνάμεις επιβολής του νόμου, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και περαστικούς…».

Πολιτικό και κοινωνικό υπόβαθρο

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από τα προάστια του Παρισιού και επεκτάθηκαν σε άλλες γαλλικές πόλεις, εξελίσσονται σε πολιτικό μέτωπο σε μια κρίσιμη συγκυρία για την κυβέρνηση, μετά την ανακοίνωση περικοπών στον προϋπολογισμό του 2027. Ο προϋπολογισμός για την εκπαίδευση προβλέπει αύξηση 1,7%, χαμηλότερη από τον πληθωρισμό, στα 65,53 δισ. ευρώ, χωρίς τις συντάξεις των εκπαιδευτικών. Ο υπουργός Παιδείας, Εντουάρ Ζεφρέ, υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση παραμένει προτεραιότητα και αποδίδει την αύξηση κάτω από τον πληθωρισμό στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού.

Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι ελλείψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, ο συνωστισμός στις τάξεις και οι συνθήκες λειτουργίας των σχολείων. Στο Σεν-Σαιν-Ντενί, νομός βορειοανατολικά του Παρισιού, σύμφωνα με το συνδικάτο CGT, δύο στα τρία λύκεια συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, ενώ, σύμφωνα με έρευνα του συνδικάτου, τα δύο τρίτα των σχολείων του νομού έχουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Παρότι η Γαλλία κατατάσσεται στη μεσαία κατηγορία μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) όσον αφορά τις δαπάνες για την εκπαίδευση, η μέση δαπάνη ανά μαθητή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη την τελευταία δεκαετία. Το 2024 ανερχόταν σε 11.660 ευρώ, έναντι 11.910 ευρώ το 2010, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας.

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