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02.10.2026 17:11

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

02.10.2026 17:11
ert

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Το μέλος του Δ.Σ. της ΕΡΤ, Χρυσαυγή Ατσιδάκου, υπέβαλε την παραίτηση της, σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Η κυρία Ατσιδάκου, όπως λέγεται, επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. 

Η παραίτηση έγινε γνωστή καθώς το ΔΣ της εταιρείας συνεδρίασε για τον ορισμό αντικαταστάτη και επειδή μετείχε σε επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων της ΕΡΤ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένου/ης Γενικών Διευθύνσεων της εταιρείας. Η θέση της στις επιτροπές ανατέθηκε στον  Επικεφαλής της ΕΡΤ3, Αριστείδη Παναγιωτίδη. Το νέο μέλος του ΔΣ που θα καλύψει τη θέση της αναμένεται να οριστεί από τον καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργό. 

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 17:42
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