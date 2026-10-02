Παραμένει το Red Code στην Κρήτη: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι το Σάββατο – Ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο, υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά

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Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, με την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας να προχωρά στην ενημέρωση ότι όλες οι Υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Δραματικές ώρες βιώνουν για δεύτερη ημέρα οι κάτοικοι στα Ζωνιανά, καθώς ο χείμαρρος υπερχείλισε, με αποτέλεσμα ορμητικά νερά να κατεβαίνουν μέσα από τον οικισμό. Νέο μήνυμα του 112 στον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση (02-10-2026/1200 C) του 6/2026 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, συνεχίζονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε επίπεδο Κόκκινης Προειδοποίησης στην Κρήτη σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και κυρίως το Σάββατο (03-10- 2026), με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και τους πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους.

Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, όπως φαράγγια (εποπτευόμενα και μη), φυσιολατρικά μονοπάτια, περιπατητικές/ορειβατικές διαδρομές (Ε4 ή μη) και λοιπά οικοσυστήματα σε έντονο ανάγλυφο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Συστήνουμε στους πολίτες την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των Αρχών για την αυτοπροστασία τους. Επιπλέον, συνιστάται η εκτίμηση ενδεχόμενης αναβολής ή ακύρωσης υπαίθριων αθλητικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων».

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή και έως το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή έως το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ.

Αναλυτικά η επικαιροποίηση του 6/2026 έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων:

«Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Παρασκευή (02-10-2026) και έως το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο, καθώς και τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή (2-10-2026) έως το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026)

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη από αργά το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο. Από το βράδυ του Σαββάτου προβλέπεται σταδιακή εξασθένηση των φαινόμενων.

β) Στα Δωδεκάνησα από το μεσημέρι του Σαββάτου και έως το μεσημέρι της Κυριακής.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Παρασκευή και έως το απόγευμα του Σαββάτου.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες.

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο

Εντωμεταξύ, η κατάσταση στον Δήμο Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και τις Αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Στις 16:29 ενεργοποιήθηκε εκ νέου το 112, καλώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

⚠️Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Severe weather conditions in the Municipality of #Milopotamos regional unit of #Rethymno. Limit your movements



‼️Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/PCgVaU1DO6@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 2, 2026

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή τη στιγμή καταγράφεται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς η ισχυρή βροχόπτωση συνεχίζεται.

Ισχυρές βροχοπτώσεις, μεταφέρθηκαν προληπτικά δύο ανήλικοι στα Ζωνιανά

Ιδιαίτερη κινητοποίηση υπάρχει στα Ζωνιανά, όπου πυροσβέστες προχώρησαν στην προληπτική μεταφορά δύο ανηλίκων από την κατοικία τους σε άλλη οικία, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή. Ο χείμαρρος υπερχείλισε, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν τη σημερινή εικόνα ως ακόμη χειρότερη από εκείνη που αντιμετώπισαν την προηγούμενη ημέρα.

Η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς οι κάτοικοι βλέπουν τα ορμητικά νερά να διασχίζουν ξανά το χωριό και να απειλούν τις κατοικίες τους.

Παράλληλα, ο Δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου, τα οποία επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών από το οδόστρωμα και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει ισχυρή, με το βάρος να δίνεται στις παροχές βοήθειας, στις αντλήσεις υδάτων, στις κοπές δέντρων και, όπου απαιτηθεί, στη μεταφορά πολιτών σε ασφαλή σημεία.

Στο μεταξύ, σε ετοιμότητα βρίσκονται και οι δήμοι στις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της Πυροσβεστικής, κυρίως με μηχανήματα έργου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

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