Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον ξανά μαζί στο κόκκινο χαλί  για τη λαμπερή πρεμιέρα του θρίλερ «Animals»  στο Λος Άντζελες

Takeaways by to pontiki AI Ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον παρευρέθηκαν στην επίσημη πρεμιέρα του αστυνομικού θρίλερ «Animals» στο Λος Άντζελες.

Ο Μπεν Άφλεκ σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στην ταινία, ενώ ο Ματ Ντέιμον συμμετέχει στο πρότζεκτ ως παραγωγός.

Η ταινία πραγματεύεται την απαγωγή του γιου ενός υποψήφιου δημάρχου και τις συνέπειες που προκύπτουν για τους γονείς του.

Ο Μπεν Άφλεκ επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της παραγωγής για να επιταχύνει ορισμένες διαδικασίες.

Το «Animals» αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix και σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Μπεν ‘Αφλεκ και ο Ματ Ντέιμον συνεργάστηκαν σε μία ακόμη ταινία και βρέθηκαν μαζί στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας.

Οι δύο φίλοι και στενοί συνεργάτες, συνοδευόμενοι από τη σύζυγο του Ντέιμον, Λουτσιάνα, έδωσαν το παρών στη πρώτη επίσημη προβολή του αστυνομικού θρίλερ «Animals», στο ιστορικό θέατρο Westwood Village του Λος ‘Αντζελες.

Ο Μπεν ‘Αφλεκ, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα κομψός μέσα σε ένα σκούρο μπλε κοστούμι, υπογράφει τη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με την Κέρι Ουάσινγκτον.

Ben Affleck and Kerry Washington attended the "Animals" premiere at the Westwood Village Theater in Los Angeles ✨ 🎥; Getty pic.twitter.com/wYiTDzhgGh — Page Six (@PageSix) October 2, 2026

Αρχικά, ο πρωταγωνιστικός ρόλος προοριζόταν για τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος όμως αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω αλλαγών στο πρόγραμμα των γυρισμάτων της «Οδύσσειας». Παρά την αποχώρησή του από το καστ, ο Ντέιμον παρέμεινε στο πρότζεκτ ως παραγωγός, ρόλο που έχει επίσης και η σύζυγός του.

Our favorite friendship in Hollywood.😍 Matt Damon, his wife Luciana Barroso and Ben Affleck attend the premiere of their new Netflix movie "Animals" in Los Angeles. pic.twitter.com/jx2ZGIzRu5 October 2, 2026

Στο κόκκινο χαλί, επέλεξε ένα ριγέ μαύρο κοστούμι, συνδυασμένο με γκρι πουκάμισο και ασορτί γραβάτα ενώ η Λουτσιάνα έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα κομψό, oversized κόκκινο κοστούμι.

Matt Damon and his wife, Luciana Barroso, pose with Ben Affleck on the “Animals” red carpet pic.twitter.com/Tfg7YGj2Te October 2, 2026

Σύμφωνα με την περιγραφή του φιλμ, όταν ο γιος του υποψήφιου δημάρχου του Λος ‘Αντζελες, Mark Kimball πέφτει θύμα απαγωγής, ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα εφιαλτικό πλέγμα πλάνης και μυστικών. Καθώς αγωνίζονται να συγκεντρώσουν τα λύτρα, αναγκάζονται να λάβουν ακραίες αποφάσεις και να αποκαλύψουν σκοτεινές αλήθειες που απειλούν να διαλύσουν την σχέση τους.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τζίλιαν ‘Αντερσον, Στίβεν Γιουν, Ρέι Φίσερ, Ματ Τζέραλντ, Αντριάνα Παζ και Κρίστοφερ Γούντλεϊ.

Κατά τη διάρκεια παρουσίας του στο Bloomberg Screentime 2026, ο Μπεν ‘Αφλεκ αποκάλυψε ότι αξιοποίησε εργαλεία AI στο θρίλερ περιπέτειας του οποίου συνυπογράφει το σενάριο με τους Κόνορ Μακιντάιρ και Μπίλι Ρέι.

«Χρησιμοποίησα AI για πολλά πράγματα σε αυτή την ταινία. Διστάζω λίγο να πω ποια είναι, ή ακόμη και να μιλήσω γι’ αυτό, γιατί στη δουλειά μας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση της πραγματικότητας», ανέφερε, σύμφωνα με το Deadline.

Ben Affleck confirmed he put AI to use in his upcoming film 'Animals.'



More: https://t.co/9j5OTEQXp6 pic.twitter.com/tuwdztINsj — Rolling Stone (@RollingStone) October 2, 2026

«Είναι κάπως σαν να πηγαίνεις σε παράσταση ταχυδακτυλουργού και ο μάγος να λέει: «Πριν ξεκινήσω, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει κι άλλο κουνέλι εδώ από κάτω. Σου το καταστρέφει, έτσι δεν είναι;». Αλλά ναι, το χρησιμοποιήσαμε. Και στην πραγματικότητα, σκέφτηκα ότι ήταν ένα καλό παράδειγμα, επειδή είναι μια πολύ ανθρώπινη ταινία. Δεν διαδραματίζεται στο διάστημα, δεν έχει οπτικά εφέ, αλλά μας επέτρεψε σε ορισμένες περιπτώσεις να προχωρήσουμε πιο γρήγορα», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το Just Jared, το «Animals» θα είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 9 Οκτωβρίου, ενώ παράλληλα θα κυκλοφορήσει και σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες.

Animals director, co-writer and co-star Ben Affleck with a friend. pic.twitter.com/qxXp9tzjGR — Netflix (@netflix) October 2, 2026

Διαβάστε επίσης:

Στον πρώην σύζυγο της Χάλι Μπέρι η επιμέλεια του γιου τους – Κατήγγειλε την ηθοποιό ότι τον έπιασε από τον λαιμό

Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος της 13χρονης κόρης του ηθοποιού Τσαντ Λόου

Αντριάνα Λίμα: Ανησυχία για την απώλεια βάρους της – «Τι συνέβη στα πόδια της; Το έχει παρακάνει» γράφουν στα social media (Video)











