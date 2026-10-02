Στον πρώην σύζυγο της Χάλι Μπέρι η επιμέλεια του γιου τους – Κατήγγειλε την ηθοποιό ότι τον έπιασε από τον λαιμό

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Ο πρώην σύζυγος της Χάλι Μπέρι, Ολιβιέ Μαρτίνεζ, ανέλαβε την κύρια επιμέλεια του γιου τους, Μασέο, αφού κατηγόρησε την ηθοποιό ότι έπιασε από τον λαιμό τον 12χρονο γιο τους.

Επιπλέον, της επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα, με την ηθοποιό να χάνει την από κοινού επιμέλεια.

Η Μπέρι θα μπορεί να βλέπει τον γιο της κατά τη διάρκεια των ημερών που έχει διαταχθεί από το δικαστήριο, δηλαδή δύο ημέρες την εβδομάδα και κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο.

Επιπλέον, ο Μπέρι διατάσσεται να μην πλησιάσει σε απόσταση 100 μέτρων από τον Μαρτίνεθ.

Η επόμενη δικαστική ημερομηνία για τους πρώην έχει οριστεί για τις 16 Οκτωβρίου.

Η Μπέρι αρνήθηκε τους συγκλονιστικούς ισχυρισμούς του Μαρτίνεθ εναντίον της μέσω του δικηγόρου της, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάθεσή του «εντελώς αβάσιμη και σκόπιμα παραπλανητική».

«Υπάρχουν πολλά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πολυάριθμων δικαστικών αποφάσεων, που αποδεικνύουν ότι ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ παραβίασε επανειλημμένα δικαστικές εντολές και παρενέβη σε απαραίτητες θεραπευτικές και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις εις βάρος του ανήλικου γιου του και της Χάλι Μπέρι — ανάρμοστη συμπεριφορά για την οποία ο κ. Μαρτίνεζ έχει ήδη τιμωρηθεί δικαστικά», δήλωσε ο δικηγόρος της ηθοποιού.

Η δικηγόρος της ηθοποιού ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μαρτίνεζ έχει ένα καλά τεκμηριωμένο ιστορικό «ακανόνιστης, κτητικής και βίαιης συμπεριφοράς».

«Η Χάλι έχει συνηθίσει σε αυτό το είδος εξωφρενικής συμπεριφοράς από τον κ. Μαρτίνεζ και, ενώ είναι βαθιά λυπημένη, δεν θα επιτρέψει να την αποτρέψει από το να αγωνιστεί για τα συμφέροντα του Μασέο και να του παρέχει την αγάπη και την υποστήριξη που χρειάζεται», καταλήγει η δήλωση.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, η Μπέρι φέρεται να πήδηξε πάνω στον Μασέο, έβαλε τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του και τον έσφιγγε, ισχυρίστηκε ο Μαρτίνεζ σε δικαστικά έγγραφα.

Ο Γάλλος ηθοποιός ισχυρίστηκε ότι ο καβγάς ξεκίνησε αφού η Μπέρι είπε στον Μασέο ότι φαινόταν «ηλίθιος» και επειδή έπαιζε ένα παιχνίδι με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας.

«Η κατάσταση κλιμακώθηκε και η Μπέρι όρμηξε πάνω στον γιο μας και άρχισε να του επιτίθεται σωματικά», ισχυρίστηκε ο Μαρτίνεζ. «Άρπαξε τον Μασέο από τον λαιμό και άρχισε να τον πνίγει φωνάζοντας: “Ποιος έχει το πάνω χέρι τώρα;!».

Ο Μαρτίνεζ ισχυρίστηκε ότι ένας πανικόβλητος Μασέο του τηλεφώνησε για να τον πάρει μετά το φερόμενο περιστατικό — και είπε ότι δεν θέλει πλέον να πάει στο σπίτι της μητέρας του επειδή έχει «τραυματιστεί».

Σε μηνύματα που περιλαμβάνονται στο αρχείο, ο Μασέο ζήτησε από τον πατέρα του να «έρθει να τον πάρει αμέσως» μετά το φερόμενο περιστατικό.

Αργότερα έγραψε στον πατέρα του: «Είσαι εδώ, σε παρακαλώ, έλα».

Ο Μαρτίνεζ ισχυρίστηκε επίσης στα έγγραφα ότι η Μπέρι ήταν κακοποιητική προς τον γιο τους πολλές φορές στο παρελθόν, δηλώνοντας: «Καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους, η κα Μπέρι είχε ρίξει τον Μασέο στο έδαφος και τον είχε αναγκάσει να «παραδοθεί».

Η Μπέρι και ο Μαρτίνεζ, και οι δύο 60 ετών, ήταν παντρεμένοι για δύο χρόνια πριν χωρίσουν τον Οκτώβριο του 2015. Το αμφιλεγόμενο διαζύγιό τους χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να οριστικοποιηθεί.

Η ηθοποιός διατάχθηκε να καταβάλλει στον Μαρτίνεζ 8.000 δολάρια το μήνα σε διατροφή τέκνου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Από τον Απρίλιο του ίδιου έτους, διατάχθηκε επίσης να καταβάλει στον Μαρτίνεζ το 4,3% οποιουδήποτε εισοδήματος που λαμβάνει άνω των 2 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα θεωρούνταν “επιπλέον διατροφή τέκνου” για τον Μασέο.

Στην κατάθεση του Μαρτίνεζ στο δικαστήριο την Πέμπτη, ισχυρίστηκε ότι η Μπέρι προκάλεσε στον Μασέο ψυχική και συναισθηματική βλάβη κάνοντας ρατσιστικά φορτισμένες δηλώσεις σχετικά με τη διαμάχη του διαζυγίου τους.

Ισχυρίστηκε ότι, το 2023, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός φέρεται να είπε στον γιο τους ότι ο πατέρας του ήταν «ένας λευκός γκόμενος που προσπαθούσε να ληστέψει μια μαύρη γυναίκα» λόγω των νομικών προβλημάτων που είχαν.

«Η κα Μπέρι ρώτησε στη συνέχεια τον γιο μας: “Πώς νιώθεις γι’ αυτό ως μαύρος;“», ισχυρίστηκε, σύμφωνα με τα έγγραφα.

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